У Луцьку голий п’яничка за кермом авто намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 15:17
На бульварі Дружби Народів, що в обласному центрі Волині, патрульні затримали напівоголеного водія.
Про це пише Конкурент.
Інцидент стався пізно ввечері вчора, 28 лютого. Правоохоронцям вдалось заблокувати автомобіль сп'янілого керманича. На кадрах видно, що дві патрульні автівки не дають проїхати чоловіку.
«Як стверджують очевидні, водій був в неадекватному стані. Спершу він закрився у своїй автівці й увімкнув музику на всю гучність. Згодом він почав кричати та лаятися у бік патрульних», – зазначають журналісти.
Згодом правоохоронці таки вмовили водія вийти з автомобіля. Виявилося, що він був напівоголений та босий.
Про це пише Конкурент.
Інцидент стався пізно ввечері вчора, 28 лютого. Правоохоронцям вдалось заблокувати автомобіль сп'янілого керманича. На кадрах видно, що дві патрульні автівки не дають проїхати чоловіку.
«Як стверджують очевидні, водій був в неадекватному стані. Спершу він закрився у своїй автівці й увімкнув музику на всю гучність. Згодом він почав кричати та лаятися у бік патрульних», – зазначають журналісти.
Згодом правоохоронці таки вмовили водія вийти з автомобіля. Виявилося, що він був напівоголений та босий.