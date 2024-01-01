Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування

Віктора Химчика.



Про це повідомляє сайт Православна Волинь.



Очолив чин похорону у Різдво-Богородичному храмі настоятель парафії протоієрей Юрій Михайлов.



Відомо, що захисник помер під час лікування у Волинській обласній лікарні 25 лютого 2024 року.



Поховали новопреставленого Віктора на місцевому кладовищі.



«Вічна пам’ять воїну Віктору та всім загиблим Захисникам України, які віддали своє життя за Незалежну Україну!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському на Волині громада провела у вічність Захисника УкраїниПро це повідомляє сайт Православна Волинь.Очолив чин похорону у Різдво-Богородичному храмі настоятель парафії протоієрейВідомо, щоу Волинській обласній лікарні 25 лютого 2024 року.Поховали новопреставленого Віктора на місцевому кладовищі.«Вічна пам’ять воїну Віктору та всім загиблим Захисникам України, які віддали своє життя за Незалежну Україну!» - йдеться у повідомленні.

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