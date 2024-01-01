Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування

Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування
У Камені-Каширському на Волині громада провела у вічність Захисника України Віктора Химчика.

Про це повідомляє сайт Православна Волинь.

Очолив чин похорону у Різдво-Богородичному храмі настоятель парафії протоієрей Юрій Михайлов.
Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування

Відомо, що захисник помер під час лікування у Волинській обласній лікарні 25 лютого 2024 року.
Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування

Поховали новопреставленого Віктора на місцевому кладовищі.
Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування

«Вічна пам’ять воїну Віктору та всім загиблим Захисникам України, які віддали своє життя за Незалежну Україну!» - йдеться у повідомленні.
Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування

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Теги: загиблі, війна
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