Поховали Героя з Волині, який помер під час лікування
Сьогодні, 15:01
У Камені-Каширському на Волині громада провела у вічність Захисника України Віктора Химчика.
Про це повідомляє сайт Православна Волинь.
Очолив чин похорону у Різдво-Богородичному храмі настоятель парафії протоієрей Юрій Михайлов.
Відомо, що захисник помер під час лікування у Волинській обласній лікарні 25 лютого 2024 року.
Поховали новопреставленого Віктора на місцевому кладовищі.
«Вічна пам’ять воїну Віктору та всім загиблим Захисникам України, які віддали своє життя за Незалежну Україну!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє сайт Православна Волинь.
Очолив чин похорону у Різдво-Богородичному храмі настоятель парафії протоієрей Юрій Михайлов.
Відомо, що захисник помер під час лікування у Волинській обласній лікарні 25 лютого 2024 року.
Поховали новопреставленого Віктора на місцевому кладовищі.
«Вічна пам’ять воїну Віктору та всім загиблим Захисникам України, які віддали своє життя за Незалежну Україну!» - йдеться у повідомленні.
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