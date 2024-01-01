Аудит Міноборони виявив оборудки майже на 200 мільйонів





Про це в телеграмі інформує Міноборони.



Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.



Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.



Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.



За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аудитори Міністерства оборони України встановили, що військові частини безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям.Про це в телеграмі інформує Міноборони.Фактично низка військовослужбовцівта виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків

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