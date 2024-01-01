Аудит Міноборони виявив оборудки майже на 200 мільйонів

Аудит Міноборони виявив оборудки майже на 200 мільйонів
Аудитори Міністерства оборони України встановили, що військові частини безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям.

Про це в телеграмі інформує Міноборони.

Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків

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Теги: корупція, Україна
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