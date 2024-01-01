У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком

У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
Лучани сьогодні, 29 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Максима Омельчука.

Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Омельчук Максим Юрійович (28.08.1992 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і представники влади.
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком

Поховали Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомляє управління інформаційної роботи мерії.
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком
У Луцьку попрощалися із Захисником Максимом Омельчуком


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Теги: загиблі, війна
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