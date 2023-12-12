На Волині викрили схему ухилення від сплати податків на пів мільйона

На Волині викрили схему ухилення від сплати податків на пів мільйона
Волинські податківці запобігли мінімізації понад півмільйона гривень податку на доходи нерезидента.

Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

Власники одного із сільськогосподарських підприємств Волині організували схему виведення за кордон прибутку, пов’язану із виплатою процентів нерезиденту, зареєстрованому на Кіпрі. Цей факт встановлено під час планової документальної перевірки підприємства фахівцями Головного управління ДПС у Волинській області.

На підставі міжнародних угод, учасником яких є Україна, підприємливі посадові особи товариства переконували, що мають право на застосування пониженої ставки оподаткування (2%) при оподаткуванні нерезиденту таких процентів.

Спочатку, досліджуючи дані відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, податківці встановили, що кіпрська компанія, ймовірно, належить українцю, відповідно не розпоряджається власними коштами самостійно. Відтак, право на застосування пільг в оподаткуванні, встановлених міжнародним договором, - відсутнє.

Однак, сільськогосподарське підприємство заявляло, що кіпрський контрагент є незалежною особою, яка надала кредит із власних коштів, а виплати таких коштів підлягають пільговому оподаткуванню.

Для документального спростування твердження платника податкова служба ініціювала направлення міжнародного запиту до податкових органів Кіпру щодо фактичного власника кіпрського підприємства, власника коштів наданих у позику та кінцевого власника виплачених з України процентів.

За результатами отриманої від компетентних органів Кіпру інформації було підтверджено, що кіпрським підприємством через ланцюг пов’язаних осіб володів громадянин України, який одночасно був бенефіціарним власником українського с/г підприємства. Також достеменно встановлено, що кіпрська компанія не була кінцевим власником коштів отриманих з України, оскільки всі отримані доходи перераховувала своїм засновникам. Тому, при перерахуванні процентів, норми міжнародних договорів щодо пільгової ставки оподаткування не могли бути застосовані.

На основі таких даних було проведено позапланову документальну перевірку українського платника та донараховано податок на доходи нерезидента за повного ставкою. Однак підприємство знову не погодилося з висновками контролюючого органу та оскаржило податкові повідомлення-рішення в судовому порядку.

За результатами рішення суду, яке набуло законної сили у січні 2024 року, підтверджено правомірність донарахування податку на доходи нерезидента на загальну суму 511,6 тис. гривень. Кошти вже надійшли до бюджету, - повідомили у відділі трансфертного ціноутворення Головного управління ДПС у Волинській області.

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Теги: податки, Волинь
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