Глава Сумської єпархії МП розпалював міжрелігійну ворожнечу, - прокуратура

Глава Сумської єпархії МП розпалював міжрелігійну ворожнечу, - прокуратура
Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) правоохоронці повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) у порушенні рівноправності громадян через їхні релігійні переконання (ч. 1 ст. 161 КК України).

За даними слідства, священнослужитель у своїх проповідях публічно допускав висловлювання, що порушують релігійні права, ображають почуття віруючих Православної Церкви України.

Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ.

Відповідно до висновків експертів, дії підозрюваного спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Сумській області, оперативний супровід – СБУ.

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Теги: Московський патріархат, Україна
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