Глава Сумської єпархії МП розпалював міжрелігійну ворожнечу, - прокуратура
Сьогодні, 13:35
Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) правоохоронці повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) у порушенні рівноправності громадян через їхні релігійні переконання (ч. 1 ст. 161 КК України).
За даними слідства, священнослужитель у своїх проповідях публічно допускав висловлювання, що порушують релігійні права, ображають почуття віруючих Православної Церкви України.
Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ.
Відповідно до висновків експертів, дії підозрюваного спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.
Досудове розслідування – СУ ГУНП в Сумській області, оперативний супровід – СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) у порушенні рівноправності громадян через їхні релігійні переконання (ч. 1 ст. 161 КК України).
За даними слідства, священнослужитель у своїх проповідях публічно допускав висловлювання, що порушують релігійні права, ображають почуття віруючих Православної Церкви України.
Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ.
Відповідно до висновків експертів, дії підозрюваного спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.
Досудове розслідування – СУ ГУНП в Сумській області, оперативний супровід – СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 14:06
Глава Сумської єпархії МП розпалював міжрелігійну ворожнечу, - прокуратура
Сьогодні, 13:35