Глава Сумської єпархії МП розпалював міжрелігійну ворожнечу, - прокуратура

розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.



Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) у порушенні рівноправності громадян через їхні релігійні переконання (ч. 1 ст. 161 КК України).



За даними слідства, священнослужитель у своїх проповідях публічно допускав висловлювання, що порушують релігійні права, ображають почуття віруючих Православної Церкви України.



Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ.



Відповідно до висновків експертів, дії підозрюваного спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.



Досудове розслідування – СУ ГУНП в Сумській області, оперативний супровід – СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) правоохоронці повідомили про підозру вПро це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) у порушенні рівноправності громадян через їхні релігійні переконання (ч. 1 ст. 161 КК України).За даними слідства, священнослужитель у своїх проповідях публічно допускав висловлювання, що порушують релігійні права, ображають почуття віруючих Православної Церкви України.Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ.Відповідно до висновків експертів, дії підозрюваного спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.Досудове розслідування – СУ ГУНП в Сумській області, оперативний супровід – СБУ.

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