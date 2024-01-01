У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Сьогодні, 29 лютого, міський головазустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував їм за належне виховання та підтримку їхніх синів, чоловіків.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковникомІгор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.Відповідно до Указу Президента “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено таких військовослужбовців.Солдата(посмертно). Орден вручено матері –Солдата(посмертно). Нагороду отримала дружина –Солдата(посмертно). Орден вручено матері –Штаб-сержанта(посмертно). Нагороду отримала дружина –Солдата(посмертно). Орден вручено доньці –Майстра-сержанта(посмертно). Орден вручено доньці –За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України “Золотий хрест” нагороджено солдата(посмертно). Нагрудний знак вручено матері –