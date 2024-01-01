У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 29 лютого, міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував їм за належне виховання та підтримку їхніх синів, чоловіків.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.

Відповідно до Указу Президента “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено таких військовослужбовців.

Солдата Чертіліна Олександра Юрійовича (посмертно). Орден вручено матері – Риммі Олексіївні.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Солдата Демчура Віктора Степановича (посмертно). Нагороду отримала дружина – Яна Михайлівна.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Солдата Семенюка Сергія Анатолійовича (посмертно). Орден вручено матері – Євгенії Юріївні.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Штаб-сержанта Федоровича Михайла Володимировича (посмертно). Нагороду отримала дружина – Оксана Леонідівна.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Солдата Пшитюка Віталія Васильовича (посмертно). Орден вручено доньці – Марії.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

Майстра-сержанта Маргасюка Миколу Володимировича (посмертно). Орден вручено доньці – Варварі.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України “Золотий хрест” нагороджено солдата Майсузенка Віталія Валентиновича (посмертно). Нагрудний знак вручено матері – Лілії Йосипівні.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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