Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду

Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України військовослужбовця з Городищенської громади Артура Кліментовича (на головному фото) посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляє у фейсбуці Луцька РВА.

Помічник гранатометника, старший солдат Артур Клімович Кліментович, житель селища Сенкевичівка, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 6 травня 2023 року поблизу населеного пункту Спірне Донецької області. Воїну було 47 років.
Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду

Сьогодні, 29 лютого, орден дружині полеглого Героя вручили начальник Луцької РВА Анатолій Костик спільно з представниками Військової частини 1141 Національної гвардії України.
Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду
Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду
Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду

«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у РВА.

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Теги: загиблі, війна
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