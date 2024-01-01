Дружині Героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду

Артура Кліментовича (на головному фото) посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це повідомляє у фейсбуці Луцька РВА.



Помічник гранатометника, старший солдат Артур Клімович Кліментович, житель селища Сенкевичівка, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 6 травня 2023 року поблизу населеного пункту Спірне Донецької області. Воїну було 47 років.



Сьогодні, 29 лютого, орден дружині полеглого Героя вручили начальник Луцької РВА Анатолій Костик спільно з представниками Військової частини 1141 Національної гвардії України.



«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у РВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України військовослужбовця з Городищенської громади) посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомляє у фейсбуці Луцька РВА.Помічник гранатометника, старший солдат Артур Клімович Кліментович, житель селища Сенкевичівка, мужньо виконавши військовий обов'язок,за Україну, її свободу і незалежність 6 травня 2023 року поблизу населеного пункту Спірне Донецької області. Воїну було 47 років.Сьогодні, 29 лютого, орден дружині полеглого Героя вручили начальник Луцької РВАспільно з представниками Військової частини 1141 Національної гвардії України.«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у РВА.

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