Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

Перша цьогоріч, які відновлюються на Волині після бойових дій, називалася «Луцьк – місто, що лікує».Переконатися у цілющих властивостях древнього Лучеська зголосилися близько 20-ти воїнів з різних міст України, які, як і на полі бою, так і під наглядом лікарів знову об’єдналися, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Розпочалася поїздка з історій та легенд про обласний центр Волині від екскурсоводаще в автобусі. Заснування міста близько 10-го століття, перша згадка про нього у 1085 році, з’їзд європейських монархів, що тривав декілька місяців та інші цікавинки захопили увагу наших військових. Коли розповідь дівчини раптово перебив її радіомікрофон, вона мовила: «все добре, це він так реагує на залізо».«Це в мене просто заліза багато», – додає, посміхаючись 47-річнийз Києва, чиї руки і нога буквально зібрані за допомогою спеціальних пластин.Чоловік з першого дня вторгнення пішов добровольцем у лави ЗСУ. Він добре пам’ятає, коли отримав поранення – 3.03.2023-го року. Каже, що таке не забувається. І ось уже півроку перебуває в Луцьку на реабілітації, тож використовує цей час з користю, хоч і сумує за рідними. Відвідав костел святих Петра і Павла, підземелля під ним, замок Любарта та періодично ходить у театр. Тож відразу ж погодився й на нашу екскурсію.«Луцьк дуже гарне місто, комфортне і люди приємні», – зазначає Олександр.Разом із ним воїни, які уже не вперше беруть участь у поїздках організовані ОДА. Цього разу хлопці відвідали Окольний замок та Замкову площу в обласному центрі Волині, а також храм Воскресіння Господнього, капличку Віри Надії Любові та їх матері Софії, й купальню цілителів безсрібників Косьми та Даміана у Гіркій Полонці. Кожен набрав собі воду з джерела та загадав бажання, кинувши монету у купіль.«Одне бажання на всіх», – хтось вдало підмітив, спостерігаючи, як копійка у воді створює кільця.Опісля була молитва та цілющі дзвони у Гіркій Полонці.«Дякую за ваш подвиг. Хай Господь поверне вам здоров’я – духовне і тілесне. І пам’ятайте, що віра – це фундамент нашого життя. Можливо, не ходили ви до церкви і не були глибоковіруючими людьми, але сьогодні використайте свій час у молитві, згадавши своїх батьків, рідних і близьких, – зазначив настоятель храму Воскресіння Господнього отець. – Також хто хоче, може піднятися до дзвіниці. Адже дзвони зцілюють».Довго просити хлопців не довелося. Вони відразу піднялися східцями, хоч це і не було просто. Кожен по черзі потягнув мотузки, аби відчути себе у ролі дзвонарів, а потім милувалися краєвидами з вікон вежі.Загалом це уже п’ята, але перша в цьому році, екскурсія, що організував департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА для військових, які проходять реабілітацію у медзакладах Волині.