Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком
Перша цьогоріч екскурсія для військових, які відновлюються на Волині після бойових дій, називалася «Луцьк – місто, що лікує».

Переконатися у цілющих властивостях древнього Лучеська зголосилися близько 20-ти воїнів з різних міст України, які, як і на полі бою, так і під наглядом лікарів знову об’єдналися, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.

Розпочалася поїздка з історій та легенд про обласний центр Волині від екскурсовода Анастасії ще в автобусі. Заснування міста близько 10-го століття, перша згадка про нього у 1085 році, з’їзд європейських монархів, що тривав декілька місяців та інші цікавинки захопили увагу наших військових. Коли розповідь дівчини раптово перебив її радіомікрофон, вона мовила: «все добре, це він так реагує на залізо».
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

«Це в мене просто заліза багато», – додає, посміхаючись 47-річний Олександр з Києва, чиї руки і нога буквально зібрані за допомогою спеціальних пластин.
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

Чоловік з першого дня вторгнення пішов добровольцем у лави ЗСУ. Він добре пам’ятає, коли отримав поранення – 3.03.2023-го року. Каже, що таке не забувається. І ось уже півроку перебуває в Луцьку на реабілітації, тож використовує цей час з користю, хоч і сумує за рідними. Відвідав костел святих Петра і Павла, підземелля під ним, замок Любарта та періодично ходить у театр. Тож відразу ж погодився й на нашу екскурсію.
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

«Луцьк дуже гарне місто, комфортне і люди приємні», – зазначає Олександр.
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

Разом із ним воїни, які уже не вперше беруть участь у поїздках організовані ОДА. Цього разу хлопці відвідали Окольний замок та Замкову площу в обласному центрі Волині, а також храм Воскресіння Господнього, капличку Віри Надії Любові та їх матері Софії, й купальню цілителів безсрібників Косьми та Даміана у Гіркій Полонці. Кожен набрав собі воду з джерела та загадав бажання, кинувши монету у купіль.
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

«Одне бажання на всіх», – хтось вдало підмітив, спостерігаючи, як копійка у воді створює кільця.

Опісля була молитва та цілющі дзвони у Гіркій Полонці.
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

«Дякую за ваш подвиг. Хай Господь поверне вам здоров’я – духовне і тілесне. І пам’ятайте, що віра – це фундамент нашого життя. Можливо, не ходили ви до церкви і не були глибоковіруючими людьми, але сьогодні використайте свій час у молитві, згадавши своїх батьків, рідних і близьких, – зазначив настоятель храму Воскресіння Господнього отець Володимир. – Також хто хоче, може піднятися до дзвіниці. Адже дзвони зцілюють».
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком
Для воїнів, які проходять реабілітацію, влаштували екскурсію Луцьком

Довго просити хлопців не довелося. Вони відразу піднялися східцями, хоч це і не було просто. Кожен по черзі потягнув мотузки, аби відчути себе у ролі дзвонарів, а потім милувалися краєвидами з вікон вежі.

Загалом це уже п’ята, але перша в цьому році, екскурсія, що організував департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА для військових, які проходять реабілітацію у медзакладах Волині.

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Теги: екскурсія, Волинь
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