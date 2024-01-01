Українська ІТ-Армія поклала Mаil.гu





Про це у телеграмі повідомляє Мінцифра.



Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська.



Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.



«Не дайте ворогу спокійно жити — приєднуйтеся до ІТ-Армії за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у росії Mаil.гu, у результаті чого сервіс зупинився.Про це у телеграмі повідомляє Мінцифра.Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдякиУсі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.«Не дайте ворогу спокійно жити — приєднуйтеся до ІТ-Армії за посиланням », - зазначили у Мінцифрі.

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