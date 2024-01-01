Українська ІТ-Армія поклала Mаil.гu

Українська ІТ-Армія поклала Mаil.гu
ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у росії Mаil.гu, у результаті чого сервіс зупинився.

Про це у телеграмі повідомляє Мінцифра.

Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська.

Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

«Не дайте ворогу спокійно жити — приєднуйтеся до ІТ-Армії за посиланням», - зазначили у Мінцифрі.

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Теги: хакери, інтернет
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