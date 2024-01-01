В Україні заміновані 156 тисяч квадратних кілометрів





Про це на брифінгу у Медіацентрі Сергій Рева.



"Завдяки спільним зусиллям Сил оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тис. км² до 156 тис., які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження і розмінування", - зазначив він.



За його словами, серед факторів, які впливають на розмінування територій, - бойові дії, щільність та складність забруднення ВНП деокупованих територій тощо.



У ДСНС визначили кілька ключових напрямів розвитку розмінування. Серед них - створення ефективної системи заходів для запобігання загибелі людей від ВНП; збільшення чисельності піротехнічних підрозділів, утворення регіональних операторів протимінної діяльності в кожній області; впровадження передових технологій розмінування.



Крім того, йдеться про оснащення піротехнічних підрозділів ДСНС сучасними зразками техніки та обладнання, цифрову трансформацію управлінських процесів у протимінній діяльності, залучення іноземних та вітчизняних компаній до заходів з розмінування та координація їхньої діяльності.



Рева зазначив, що ДСНС приділяє особливу увагу просвітницькій діяльності серед населення з питань мінної безпеки. Від початку повномасштабної війни з рф рятувальники провели понад 33 тис. відповідних заходів, якими охопили майже 1,1 млн осіб.



Одним із пріоритетів рятувальної служби є доведення до дітей, особливо шкільного віку, правил безпеки та поведінки у разі виявлення ВНП. "Для охоплення більшої кількості населення, особливо того, яке проживає на територіях важкодоступних деокупованих населених пунктів, ми створили 13 мобільних класів мінної безпеки", - зазначив Рева.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потенційно замінованими в Україні залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій"Завдяки спільним зусиллям Сил оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тис. км² до 156 тис., які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження і розмінування", - зазначив він.За його словами, серед факторів, які впливають на розмінування територій, - бойові дії, щільність та складність забруднення ВНП деокупованих територій тощо.У ДСНС визначили кілька ключових напрямів розвитку розмінування. Серед них - створення ефективної системи заходів для запобігання загибелі людей від ВНП; збільшення чисельності піротехнічних підрозділів, утворення регіональних операторів протимінної діяльності в кожній області; впровадження передових технологій розмінування.Крім того, йдеться про оснащення піротехнічних підрозділів ДСНС сучасними зразками техніки та обладнання, цифрову трансформацію управлінських процесів у протимінній діяльності, залучення іноземних та вітчизняних компаній до заходів з розмінування та координація їхньої діяльності.Рева зазначив, що ДСНС приділяє особливу увагу просвітницькій діяльності серед населення з питань мінної безпеки. Від початку повномасштабної війни з рф рятувальники провели понад 33 тис. відповідних заходів, якими охопили майже 1,1 млн осіб.Одним із пріоритетів рятувальної служби є доведення до дітей, особливо шкільного віку, правил безпеки та поведінки у разі виявлення ВНП. "Для охоплення більшої кількості населення, особливо того, яке проживає на територіях важкодоступних деокупованих населених пунктів, ми створили 13 мобільних класів мінної безпеки", - зазначив Рева.

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