У центрі Луцька в аварію попали легковик і тролейбус

У центрі Луцька в аварію попали легковик і тролейбус
У самісінькому центрі Луцька – поблизу готелю «Україна» – трапилася автопригода за участю легковика і тролейбуса.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку, біля готелю «Україна», сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легкового автомобіля.

Відомо, що ДТП сталася сьогодні, 29 лютого, опівдні. Старий тролейбус та легковий автомобіль марки Audi не змогли розминутися на дорозі.

У центрі Луцька в аварію попали легковик і тролейбус


Інформації про постраждалих наразі немає.

Деталі – згодом.

Нагадаємо, раніше у Луцьку п'яний водій врізався у дерево.

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Теги: ДТП, Луцьк
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