У центрі Луцька в аварію попали легковик і тролейбус





Про це пише



У Луцьку, біля готелю «Україна», сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легкового автомобіля.



Відомо, що ДТП сталася сьогодні, 29 лютого, опівдні. Старий тролейбус та легковий автомобіль марки Audi не змогли розминутися на дорозі.







Інформації про постраждалих наразі немає.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, раніше у Луцьку п'яний водій врізався у дерево.



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