200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року

200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року
За перші два місяці цього року - січень і лютий - українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає LB.ua з посиланням на Forbes Ukraine.

Гвоздяр зауважила, що президент Володимир Зеленський "говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше".

Заступниця глави Мінстартегпрому запевнила, що у 2024-му спроможності виробництв досягнуть рівня двох мільйонів дронів різних типів, зокрема, FPV.

Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, які можна назвати аналогом Mavic.

На пресконференції у грудні 2023 року Зеленський заявив, що цьогоріч наша держава виготовить мільйон дронів.

Опісля глава Мінстратегпрому Олександр Камишін пояснив, що анонсований мільйон безпілотників - це лише FPV.

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Теги: Росія, Україна, війна, дрони
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