200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року





Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає



Гвоздяр зауважила, що президент Володимир Зеленський "говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше".



Заступниця глави Мінстартегпрому запевнила, що у 2024-му спроможності виробництв досягнуть рівня двох мільйонів дронів різних типів, зокрема, FPV.



Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, які можна назвати аналогом Mavic.



На пресконференції у грудні 2023 року Зеленський заявив, що цьогоріч наша держава виготовить мільйон дронів.



Опісля глава Мінстратегпрому Олександр Камишін пояснив, що анонсований мільйон безпілотників - це лише FPV.

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