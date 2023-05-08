200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року
Сьогодні, 17:00
За перші два місяці цього року - січень і лютий - українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів.
Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає LB.ua з посиланням на Forbes Ukraine.
Гвоздяр зауважила, що президент Володимир Зеленський "говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше".
Заступниця глави Мінстартегпрому запевнила, що у 2024-му спроможності виробництв досягнуть рівня двох мільйонів дронів різних типів, зокрема, FPV.
Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, які можна назвати аналогом Mavic.
На пресконференції у грудні 2023 року Зеленський заявив, що цьогоріч наша держава виготовить мільйон дронів.
Опісля глава Мінстратегпрому Олександр Камишін пояснив, що анонсований мільйон безпілотників - це лише FPV.
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Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає LB.ua з посиланням на Forbes Ukraine.
Гвоздяр зауважила, що президент Володимир Зеленський "говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше".
Заступниця глави Мінстартегпрому запевнила, що у 2024-му спроможності виробництв досягнуть рівня двох мільйонів дронів різних типів, зокрема, FPV.
Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, які можна назвати аналогом Mavic.
На пресконференції у грудні 2023 року Зеленський заявив, що цьогоріч наша держава виготовить мільйон дронів.
Опісля глава Мінстратегпрому Олександр Камишін пояснив, що анонсований мільйон безпілотників - це лише FPV.
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