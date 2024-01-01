Волинянин у лавах ЗСУ – з першого дня Великої війни: заради внучок

Волинянин у лавах ЗСУ – з першого дня Великої війни: заради внучок
Волинянин Віктор служить у 100-й окремій бригаді ТРО на посаді водія-електрика роти зв’язку з першого дня широкомасштабного вторгнення.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська тероборона.

Вранці 24 лютого 2022 року він добровольцем прийшов до військкомату: «Подивився на своїх маленьких зірочок-онучок – Богданку і Вероніку – і зрозумів, що просто мушу стати на захист їхнього щасливого майбутнього. Тим більше, що військовий досвід мав: у 1989-1991 роках відслужив «строчку» в Новосибірську – також був зв’язківцем».

У перші ж тижні «великої війни» до бійця «приклеївся» досить незвичний позивний – «Четвертий». І пов'язаний він з доволі курйозним випадком. Віктора Олексійовича викликали полагодити якусь техніку в штабі. А якраз перед ним туди зайшли командир бригади, начальник штабу і заступник комбрига (три перших особи в бригаді). Тож вартовий не втримався і «видав»: «О, «четвертий» прийшов!»

До речі, не всі знають, але на Волині на «Четвертого» чекають з Перемогою відразу п’ять близьких жінок: любляча дружина Оксана Несторівна, доньки Ірина та Катерина, а також уже згадувані онучки – п'ятирічна Богданка і семирічна Вероніка.

А ще за своїм господарем неабияк сумує вірний пес Бакс – 20-річний представник породи волинських двортер’єрів.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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