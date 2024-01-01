Волинський грибник пішов до ЗСУ разом із швагром

Панна псевдо «Гриб» служить стрільцем у другій стрілецькій роті Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.У довоєнному житті чоловік мав два великих захоплення – риболовлю та «тихе полювання». Тож ще під час перебування на Волині дивував побратимів феноменальним вмінням знаходити білі гриби – так і «приклеївся» до бійця позивний «Гриб».До війська Валерій мобілізувався разом зі своїм швагром– відтоді чоловіки так і служать в одному батальйоні.«Гриб» розповів, що допомагає тривалий час витримувати дуже непрості будні війни.«Насамперед душу зігрівають думки про рідних, про дітей. Усвідомлюєш відповідальність за їхню долю. А ще на власні очі бачиш наслідки окупації на вже звільнених територіях – і розумієш, що у нас просто немає іншого вибору, окрім як раз і назавжди вигнати орду з української землі», - каже військовослужбовець.Нагадаємо, 53-річнаіз Луцькастрілецького взводу 100 бригади тероборони Волині. У військо жінка пішла доброволицею, вслід за синами, які нині теж служать.