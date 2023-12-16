На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
Рятувальники Камінь-Каширського району приборкали пожежу господарської споруд.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 29 січня, о 10:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Вовчецьк Маневицької громади.

На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. По прибуттю фахівці ДСНС оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання.
На Волині горіла господарська споруда

Причина пожежі - встановлюється. Постраждалих немає.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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