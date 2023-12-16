На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 29 січня, о 10:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Вовчецьк Маневицької громади.



На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. По прибуттю фахівці ДСНС оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання.



Причина пожежі - встановлюється. Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Камінь-Каширського району приборкали пожежу господарської споруд.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 29 січня, о 10:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Вовчецьк Маневицької громади.На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. По прибуттю фахівці ДСНС оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання.Причина пожежі - встановлюється. Постраждалих немає.

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