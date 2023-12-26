Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113

та М113. Після випробувань військова техніка одразу прямує на фронт.



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Дефіцит західного озброєння та невизначеність із подальшими поставками від союзників стимулює українських захисників шукати нестандартні виходи зі складної ситуації, й креативність військових інженерів інколи призводить до несподіваних результатів.



Нещодавно на бойове чергування в кількох підрозділах Сил оборони України стали скопійовані з іноземних HMMWV та М113 броньований автомобіль "Характерник" і бронетранспортер "Сікач".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні налагодили власне виробництво копій "Хамві". Після випробувань військова техніка одразу прямує на фронт.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Дефіцит західного озброєння та невизначеність із подальшими поставками від союзників стимулює українських захисників шукати нестандартні виходи зі складної ситуації, й креативність військових інженерів інколи призводить до несподіваних результатів.Нещодавно на бойове чергування в кількох підрозділах Сил оборони України стали скопійовані з іноземних HMMWV та М113 броньований автомобіль "Характерник" і бронетранспортер "Сікач".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію