Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113

Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113
В Україні налагодили власне виробництво копій "Хамві" та М113. Після випробувань військова техніка одразу прямує на фронт.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Дефіцит західного озброєння та невизначеність із подальшими поставками від союзників стимулює українських захисників шукати нестандартні виходи зі складної ситуації, й креативність військових інженерів інколи призводить до несподіваних результатів.

Нещодавно на бойове чергування в кількох підрозділах Сил оборони України стали скопійовані з іноземних HMMWV та М113 броньований автомобіль "Характерник" і бронетранспортер "Сікач".

Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113

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Теги: військова допомога, Україна
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