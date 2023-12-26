Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113
Сьогодні, 17:50
В Україні налагодили власне виробництво копій "Хамві" та М113. Після випробувань військова техніка одразу прямує на фронт.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Дефіцит західного озброєння та невизначеність із подальшими поставками від союзників стимулює українських захисників шукати нестандартні виходи зі складної ситуації, й креативність військових інженерів інколи призводить до несподіваних результатів.
Нещодавно на бойове чергування в кількох підрозділах Сил оборони України стали скопійовані з іноземних HMMWV та М113 броньований автомобіль "Характерник" і бронетранспортер "Сікач".
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Дефіцит західного озброєння та невизначеність із подальшими поставками від союзників стимулює українських захисників шукати нестандартні виходи зі складної ситуації, й креативність військових інженерів інколи призводить до несподіваних результатів.
Нещодавно на бойове чергування в кількох підрозділах Сил оборони України стали скопійовані з іноземних HMMWV та М113 броньований автомобіль "Характерник" і бронетранспортер "Сікач".
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