Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація

Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація
Сукупний дохід народного депутата Ігоря Гузя з Волині протягом 2023 року становив майже 650 тисяч гривень.

Про це інформує zaxid.net.

Народний депутат з Волині Ігор Гузь подав декларацію про доходи за 2023 рік. Як зазначено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, він подав її 28 січня.

За 2023 рік рік нардеп заробив у Верховній Раді 647 тис. грн. Орієнтовно це по 53,9 тис. грн щомісяця. Також Ігор Гузь зберігає готівкою 925 тис. грн. З об’єктів нерухомості нардеп вказав житловий будинок у Луцьку площею 76 м2, що належить його матері, а також квартиру у Луцьку площею 492, яка порівну належить нардепу та його батькам. Також відомо, що Ігор Гузь орендує квартиру у Києві, щоправда, за скільки – не вказано.

Судячи з декларації, чоловік не має у власності жодного авто. Він задекларував користування автомобілем Land Rover 2017 року випуску. Автомобіль він орендує у приватного підприємства «Транс-Волинь».

Окрім цього, Ігор Гузь вказав, що володіє торгівельною маркою «Княжий. Історія оживає тут».

Зазначимо, що Ігор Гузь народився 1982 року у Луцьку. У 2002 році був обраний депутатом Луцької міської ради. У 2006 році за списками блоку «Наша Україна» став депутатом Волинської обласної ради. У 2019-му році обрався нардепом як самовисуванець. У Верховній Раді входить до депутатської групи «За майбутнє».

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Теги: декларація, доходи
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