Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація
Сьогодні, 18:07
Сукупний дохід народного депутата Ігоря Гузя з Волині протягом 2023 року становив майже 650 тисяч гривень.
Про це інформує zaxid.net.
Народний депутат з Волині Ігор Гузь подав декларацію про доходи за 2023 рік. Як зазначено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, він подав її 28 січня.
За 2023 рік рік нардеп заробив у Верховній Раді 647 тис. грн. Орієнтовно це по 53,9 тис. грн щомісяця. Також Ігор Гузь зберігає готівкою 925 тис. грн. З об’єктів нерухомості нардеп вказав житловий будинок у Луцьку площею 76 м2, що належить його матері, а також квартиру у Луцьку площею 492, яка порівну належить нардепу та його батькам. Також відомо, що Ігор Гузь орендує квартиру у Києві, щоправда, за скільки – не вказано.
Судячи з декларації, чоловік не має у власності жодного авто. Він задекларував користування автомобілем Land Rover 2017 року випуску. Автомобіль він орендує у приватного підприємства «Транс-Волинь».
Окрім цього, Ігор Гузь вказав, що володіє торгівельною маркою «Княжий. Історія оживає тут».
Зазначимо, що Ігор Гузь народився 1982 року у Луцьку. У 2002 році був обраний депутатом Луцької міської ради. У 2006 році за списками блоку «Наша Україна» став депутатом Волинської обласної ради. У 2019-му році обрався нардепом як самовисуванець. У Верховній Раді входить до депутатської групи «За майбутнє».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує zaxid.net.
Народний депутат з Волині Ігор Гузь подав декларацію про доходи за 2023 рік. Як зазначено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, він подав її 28 січня.
За 2023 рік рік нардеп заробив у Верховній Раді 647 тис. грн. Орієнтовно це по 53,9 тис. грн щомісяця. Також Ігор Гузь зберігає готівкою 925 тис. грн. З об’єктів нерухомості нардеп вказав житловий будинок у Луцьку площею 76 м2, що належить його матері, а також квартиру у Луцьку площею 492, яка порівну належить нардепу та його батькам. Також відомо, що Ігор Гузь орендує квартиру у Києві, щоправда, за скільки – не вказано.
Судячи з декларації, чоловік не має у власності жодного авто. Він задекларував користування автомобілем Land Rover 2017 року випуску. Автомобіль він орендує у приватного підприємства «Транс-Волинь».
Окрім цього, Ігор Гузь вказав, що володіє торгівельною маркою «Княжий. Історія оживає тут».
Зазначимо, що Ігор Гузь народився 1982 року у Луцьку. У 2002 році був обраний депутатом Луцької міської ради. У 2006 році за списками блоку «Наша Україна» став депутатом Волинської обласної ради. У 2019-му році обрався нардепом як самовисуванець. У Верховній Раді входить до депутатської групи «За майбутнє».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація
Сьогодні, 18:07
Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113
Сьогодні, 17:50
Волинський грибник пішов до ЗСУ разом із швагром
Сьогодні, 17:24
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:00