Головний лісівник Волині 2022-го заробив 1,3 мільйона

Олександр Кватирко заробив майже 1,3 мільйона гривень.



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Електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік головний лісівник Волині і Рівненщини подав у березні 2023 року. 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.



Головний лісівник Волині і Рівненщини Олександр Кватирко задекларував сімейний будинок в Гаразджі, де мешкає вже щонайменше 4 роки, як об’єкт незавершеного будівництва. До слова, в’їзд на його вулицю донедавна був обмежений для загалу через незаконно встановлені шлагбауми і дорожні знаки, але поліція змусила їх демонтувати.



Загалом у родини Кватирків офіційно не з’явилося жодної нової нерухомості з 2019 року. Директор Поліського лісового офісу з 2011-го до 2021 року декларував право власності на приміщення клубу площею 76,2 квадрати у Сваловичах Любешівської громади. У декларації за 2022 рік його уже немає. Дружина Мар’яна також позбулася деякої нерухомості. У 2021-ому вона ще володіла комплексом виробничих приміщень загальною площею 759 квадратних метрів у Седлищі на Любешівщині, але у декларації за минулий рік одного з них, на 136,7 квадратних метра, вже не вказує. У власності лісівника є три ділянки: дві по 2,4 га і одна на 2,7 га в селі Галичани Мар’янівської громади. Одну з ділянок, судячи з декларації, Кватирко здавав в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь-Агроцентр».



Дружина Мар’яна володіє ділянкою площею 12 соток в Гаразджі та квартирою у Луцьку на 64,5 квадрати.



Олександр Кватирко з 2018 року володіє корпоративними правами «Агрофірми Незалежність», його частка капіталу становить 0,2%.



Під час пандемії коронавірусу і повномасштабної війни родина Кватирків нарешті змогла собі дозволити задекларувати автомобіль. У декларації за 2021 рік директор Поліського лісового офісу вказав право власності на раритетний «Mersedes-Benz W123» 1986 року випуску вартістю 39 тисяч гривень. А в грудні 2022-го, напередодні Нового року, на дружину Мар’яну зареєстрували «BMW X4» 2020 року випуску. Авто нібито обійшлося сім’ї у 724,8 тисячі гривень. Водночас за даними сайту з продажу авто вживані автомобілі цієї моделі коштують від 1,7 до 3 мільйонів гривень.



В управлінні лісового господарства Кватирко протягом 2022-го заробив 203,6 тисячі гривень, а ДП «Ліси України» виплатило новопризначеному очільнику 80,4 тисячі гривень. Таким чином середньомісячна зарплата очільника Поліського лісового офісу торік становила майже 23,7 тисяч гривень. Крім того, Кватирко очолював екземенаційні комісії у Волинському національному університеті і Шацькому лісовому коледжі, за що університет заплатив йому 1580 гривень, а коледж –8464. Від надання майна в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь-Агроцентр» Кватирко отримав 9062 гривні.



Також Кватирко за 2022 рік задекларував 980 тисяч гривень доходу від відчуження майна. Відтак дохід очільника Поліського лісового офісу за 2022 рік загалом сягнув майже 1,3 мільйона гривень.



Дружина Мар’яна заробила у понад двічі більше – майже 3,4 мільйона гривень від підприємницької діяльності. Вона займається ресторанним бізнесом і надає послуги з харчування. Окрім того, торік Департамент соціальної політики Луцької міської ради виплатив їй 2580 гривень соціальної допомоги. У підсумку офіційний дохід сім’ї посадовця у 2022 році сягнув 4,6 мільйона гривень.



Серед заощаджень Олександр Кватирко задекларував лише 980 тисяч гривень готівкою і жодних коштів на банківських рахунках, яких на нього самого в Приватбанку вікрито пʼять, а на дружину Мар’яну в різних банківських установах – ще 13.



Родина Кватирків веде активний спосіб життя. Донька Анастасія серйозно займається кінним спортом, син Тимофій опановує бойові мистецтва, а їхній батько є заступником голови громадської організації «Федерація боксу Волинської області».



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