Росія на Куп'янському напрямку підтягує резерви для штурмів, – Сирський





Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил Олександр Сирський 11 грудня, пише



"Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає значних втрат у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", — повідомив Сирський.



Нагадаємо, що четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Куп'янському напрямку росія почала залучати резерви для штурмів, бо зазнала втрат. Російські війська не полишають спроб дістатися Куп'янська.Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил11 грудня, пише Суспільне "Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає значних втрат у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", — повідомив Сирський.Нагадаємо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію