В аварії загинула дружина військового з Волині
Сьогодні, 13:04
У дорожньо-транспортній пригоді обірвалося життя дружини волинського військовослужбовця Збройних сил України Володимира Кіндія.
Про це у фейсбуці повідомляє Литовезька територіальна громада.
«Висловлюємо щирі співчуття родині нашого земляка, військовослужбовця ЗСУ - Володимира Кіндія у зв'язку з неповторною втратої дружини Наталії, життя якої раптово обірвалося в ДТП», - повідомили у громаді.
Нагадаємо, на Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано.
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Про це у фейсбуці повідомляє Литовезька територіальна громада.
«Висловлюємо щирі співчуття родині нашого земляка, військовослужбовця ЗСУ - Володимира Кіндія у зв'язку з неповторною втратої дружини Наталії, життя якої раптово обірвалося в ДТП», - повідомили у громаді.
Нагадаємо, на Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано.
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