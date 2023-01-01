В аварії загинула дружина військового з Волині

Володимира Кіндія.



Про це у фейсбуці повідомляє Литовезька територіальна громада.



«Висловлюємо щирі співчуття родині нашого земляка, військовослужбовця ЗСУ - Володимира Кіндія у зв'язку з неповторною втратої дружини Наталії, життя якої раптово обірвалося в ДТП», - повідомили у громаді.



Нагадаємо, на Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді обірвалося життя дружини волинського військовослужбовця Збройних сил УкраїниПро це у фейсбуці повідомляє Литовезька територіальна громада.«Висловлюємо щирі співчуття родині нашого земляка, військовослужбовця ЗСУ - Володимира Кіндія у зв'язку з неповторною втратої дружини, життя якої раптово обірвалося в ДТП», - повідомили у громаді.Нагадаємо, на Волині у смертельній ДТП, її малолітню дитину шпиталізовано.

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