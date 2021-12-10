Комфортне життя починається з зубів: у Луцьку відкрилась «Стоматологія Єрмакових»*
Сьогодні, 12:43
У Луцьку відкрилась нова стоматологічна клініка подружжя Єрмакових.
«Стоматологія Єрмакових» на вулиці Шопена, 22а надає увесь спектр стоматологічних послуг для дорослих та діток віком від 6 років, а саме: гігієна ротової порожнини, терапевтична стоматологія, протезування, імплантація, ортодонтичне лікування, КТ-обстеження.
Та головне не тільки це. Клініка – сімейна, тож у ній комфортно та затишно навіть найвибагливішим пацієнтам.
Така ж атмосфера панувала і на офіційному відкритті «Стоматології Єрмакових». Серед запрошених – особливий гість – натхненник та наставник подружжя Олени та Романа Єрмакових, хірург-стоматолог, власник стоматологічних клінік у Львові, Києві, Софії Ярослав Заблоцький.
Роман Єрмаков – стоматолог-ортопед, його дружина Олена – зубний гігієніст, а тепер і директорка «Стоматології Єрмакових».
Як розповідає Роман, він продовжив справу свого дідуся, який був зубним техніком, оскільки у 6-річному віці пообіцяв йому, що стане стоматологом.
«Все починалось з прикладу мого діда, а сьогодні ми раді самі бути взірцем. Наш девіз «Комфортне життя починається з зубів». У клініці панує сімейна, домашня атмосфера, ставимось до пацієнтів як до рідних: не радимо зайвого, пропонуємо оптимальне рішення їхньої проблеми із зубами, головне – не нашкодити», - каже Роман Єрмаков.
«Перевагою нашої клініки є те, що ми завжди фотографуємо пацієнтів на консультації, щоб вони могли порівняти стан своїх зубів до і після. Це зручно, бо пацієнт бачить, як було, лікарю зручно наочно пояснити, що було зроблено, і відповідно – видно результат на фото після. Це дуже ефективно у випадках, коли люди хочуть просто «поставити пломбу», а виявляється, що зуб потребує тривалого лікування і пломбою там не обійдеться. Ті пацієнти, які в нас лікуються, завжди у нас залишаються, бо у нас комфортно. Ми працюємо на крок вперед у плані сервісу. Наші послуги перевірені часом», - додала пані Олена.
Лікарям «Стоматології Єрмакових», яких у клініці є 8, під силу хірургічна та орпотедична стоматологія будь-якої складності. Ортодонт працює із нахилом до гнатології, тобто вирішення проблем скронево-нижньощелепного суглоба.
«Основним критерієм відбору персоналу є бажання вчитися. У нас працюють лікарі, в тому числі з інших міст: з Тернополя та Рівного», - розповіла Олена Єрмакова.
Крім того, у клініці особливим «пунктиком» є стерилізаційна , а «родзинкою» - власна 3D-лабораторія для виготовлення елайнерів та тимчасових зубних конструкцій.
«Стерилізація – найголовніше. Асистент не торкається інструментів, усе в касетах, вони миються у термодезінфекторі, запаковуються у пакети і відправляються в автоклав, звідки дістаємо абсолютно стерильний інструмент», - пояснив та провів екскурсію стерилізаційною Роман Єрмаков.
Після оперативних втручань із хірургічного кабінету пацієнт може перейти до кімнати відпочинку – де можна поспати, відійти від анестезії, за потреби прийняти душ.
«Під час проєктування ми врахували усі нюанси та потреби пацієнтів, тож з кімнати відпочинку є окремий вихід одразу в хол клініки – їм не доведеться повертатися в хірургічний кабінет, щоб дістатися виходу», - зауважив засновник нової луцької стоматології.
Олена Єрмакова поділилася і планами на майбутнє.
«Наша клініка буде основною, бо немає доцільності розпорошуватися, але у планах – відкривати філіали, наприклад, дитячу стоматологію або ж центр догляду за зубами», - розповіла директорка «Стоматології Єрмакових».
«Ярослав Володимирович Заблоцький – наш ментор, натхненник, двигун усіх наших з Оленою звершень. Ми познайомилися з ним випадково у Вінниці на благодійній конференції у 2017 році, коли планували відкриття нашої клініки в Ківерцях. З того часу ми товаришуємо, підтримуємо зв’язок. Він допомагав нам проєктувати клініку у Луцьку, хоча радив їхати з Ківерців одразу до Києва», - з посмішкою пригадує Роман Єрмаков.
Гуру стоматології, один із перших імплантологів в Україні Ярослав Заблоцький завітав за відкриття стоматології Єрмакових з дружиною. Він наголосив, що із власного досвіду знає: таких стоматологічних клінік, які відкриваються в Україні, зокрема у Луцьку, в Європі немає.
«Не знаю, як ви, але я пишаюсь кожним українцем, хто у цей нелегкий час відкриває свій бізнес. Відкриває не тому, що має зайві гроші, а тому, що має амбіції і вірить у себе та у нашу перемогу.
Ще три місяці тому, ми з Оленою розкладали на підлозі дерев’яні планки, імітуючи лікувальні кабінети, а сьогодні ми аплодували Олені та Роману, які відкрили свою приватну клініку у Луцьку, згадуючи про те, як ми вибирали приміщення та розбирали критерії, як потрібно вибирати приміщення для клініки. Мені та моїй Зені пощастило бути запрошеними гостями на їхньому святі.
Перш за все тому, що ми вважаємо їх своїми учнями, здібними учнями, а вони нас своїми наставниками», - сказав у вітальному слові Ярослав Заблоцький.
«Стоматологія Єрмакових» працює щодня по буднях з 9-ої до 19-ої.
м. Луцьк, вул. Шопена, 22а, І поверх.
Запис за телефоном 095 401-66-31.
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«Стоматологія Єрмакових» на вулиці Шопена, 22а надає увесь спектр стоматологічних послуг для дорослих та діток віком від 6 років, а саме: гігієна ротової порожнини, терапевтична стоматологія, протезування, імплантація, ортодонтичне лікування, КТ-обстеження.
Та головне не тільки це. Клініка – сімейна, тож у ній комфортно та затишно навіть найвибагливішим пацієнтам.
Така ж атмосфера панувала і на офіційному відкритті «Стоматології Єрмакових». Серед запрошених – особливий гість – натхненник та наставник подружжя Олени та Романа Єрмакових, хірург-стоматолог, власник стоматологічних клінік у Львові, Києві, Софії Ярослав Заблоцький.
Комфортне життя починається з зубів
Роман Єрмаков – стоматолог-ортопед, його дружина Олена – зубний гігієніст, а тепер і директорка «Стоматології Єрмакових».
Як розповідає Роман, він продовжив справу свого дідуся, який був зубним техніком, оскільки у 6-річному віці пообіцяв йому, що стане стоматологом.
«Все починалось з прикладу мого діда, а сьогодні ми раді самі бути взірцем. Наш девіз «Комфортне життя починається з зубів». У клініці панує сімейна, домашня атмосфера, ставимось до пацієнтів як до рідних: не радимо зайвого, пропонуємо оптимальне рішення їхньої проблеми із зубами, головне – не нашкодити», - каже Роман Єрмаков.
«Перевагою нашої клініки є те, що ми завжди фотографуємо пацієнтів на консультації, щоб вони могли порівняти стан своїх зубів до і після. Це зручно, бо пацієнт бачить, як було, лікарю зручно наочно пояснити, що було зроблено, і відповідно – видно результат на фото після. Це дуже ефективно у випадках, коли люди хочуть просто «поставити пломбу», а виявляється, що зуб потребує тривалого лікування і пломбою там не обійдеться. Ті пацієнти, які в нас лікуються, завжди у нас залишаються, бо у нас комфортно. Ми працюємо на крок вперед у плані сервісу. Наші послуги перевірені часом», - додала пані Олена.
«Стоматології Єрмакових» під силу ортопедична та хірургічна стоматологія будь-якої складності
Лікарям «Стоматології Єрмакових», яких у клініці є 8, під силу хірургічна та орпотедична стоматологія будь-якої складності. Ортодонт працює із нахилом до гнатології, тобто вирішення проблем скронево-нижньощелепного суглоба.
«Основним критерієм відбору персоналу є бажання вчитися. У нас працюють лікарі, в тому числі з інших міст: з Тернополя та Рівного», - розповіла Олена Єрмакова.
Крім того, у клініці особливим «пунктиком» є стерилізаційна , а «родзинкою» - власна 3D-лабораторія для виготовлення елайнерів та тимчасових зубних конструкцій.
«Стерилізація – найголовніше. Асистент не торкається інструментів, усе в касетах, вони миються у термодезінфекторі, запаковуються у пакети і відправляються в автоклав, звідки дістаємо абсолютно стерильний інструмент», - пояснив та провів екскурсію стерилізаційною Роман Єрмаков.
В «Стоматології Єрмакових» усе – для комфорту пацієнтів
Після оперативних втручань із хірургічного кабінету пацієнт може перейти до кімнати відпочинку – де можна поспати, відійти від анестезії, за потреби прийняти душ.
«Під час проєктування ми врахували усі нюанси та потреби пацієнтів, тож з кімнати відпочинку є окремий вихід одразу в хол клініки – їм не доведеться повертатися в хірургічний кабінет, щоб дістатися виходу», - зауважив засновник нової луцької стоматології.
Олена Єрмакова поділилася і планами на майбутнє.
«Наша клініка буде основною, бо немає доцільності розпорошуватися, але у планах – відкривати філіали, наприклад, дитячу стоматологію або ж центр догляду за зубами», - розповіла директорка «Стоматології Єрмакових».
На відкритті «Стоматології Єрмакових» - особливий гість
«Ярослав Володимирович Заблоцький – наш ментор, натхненник, двигун усіх наших з Оленою звершень. Ми познайомилися з ним випадково у Вінниці на благодійній конференції у 2017 році, коли планували відкриття нашої клініки в Ківерцях. З того часу ми товаришуємо, підтримуємо зв’язок. Він допомагав нам проєктувати клініку у Луцьку, хоча радив їхати з Ківерців одразу до Києва», - з посмішкою пригадує Роман Єрмаков.
Гуру стоматології, один із перших імплантологів в Україні Ярослав Заблоцький завітав за відкриття стоматології Єрмакових з дружиною. Він наголосив, що із власного досвіду знає: таких стоматологічних клінік, які відкриваються в Україні, зокрема у Луцьку, в Європі немає.
«Не знаю, як ви, але я пишаюсь кожним українцем, хто у цей нелегкий час відкриває свій бізнес. Відкриває не тому, що має зайві гроші, а тому, що має амбіції і вірить у себе та у нашу перемогу.
Ще три місяці тому, ми з Оленою розкладали на підлозі дерев’яні планки, імітуючи лікувальні кабінети, а сьогодні ми аплодували Олені та Роману, які відкрили свою приватну клініку у Луцьку, згадуючи про те, як ми вибирали приміщення та розбирали критерії, як потрібно вибирати приміщення для клініки. Мені та моїй Зені пощастило бути запрошеними гостями на їхньому святі.
Перш за все тому, що ми вважаємо їх своїми учнями, здібними учнями, а вони нас своїми наставниками», - сказав у вітальному слові Ярослав Заблоцький.
«Стоматологія Єрмакових» працює щодня по буднях з 9-ої до 19-ої.
м. Луцьк, вул. Шопена, 22а, І поверх.
Запис за телефоном 095 401-66-31.
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