Комфортне життя починається з зубів: у Луцьку відкрилась «Стоматологія Єрмакових»*

Комфортне життя починається з зубів

«Стоматології Єрмакових» під силу ортопедична та хірургічна стоматологія будь-якої складності

В «Стоматології Єрмакових» усе – для комфорту пацієнтів

На відкритті «Стоматології Єрмакових» - особливий гість

У Луцьку відкрилась нова стоматологічна клініка подружжя Єрмакових.«Стоматологія Єрмакових» на вулиці Шопена, 22а надає увесь спектр стоматологічних послуг для дорослих та діток віком від 6 років, а саме: гігієна ротової порожнини, терапевтична стоматологія, протезування, імплантація, ортодонтичне лікування, КТ-обстеження.Та головне не тільки це. Клініка – сімейна, тож у ній комфортно та затишно навіть найвибагливішим пацієнтам.Така ж атмосфера панувала і на офіційному відкритті «Стоматології Єрмакових». Серед запрошених – особливий гість – натхненник та наставник подружжя, хірург-стоматолог, власник стоматологічних клінік у Львові, Києві, СофіїРоман Єрмаков – стоматолог-ортопед, його дружина Олена – зубний гігієніст, а тепер і директорка «Стоматології Єрмакових».Як розповідає Роман, він продовжив справу свого дідуся, який був зубним техніком, оскільки у 6-річному віці пообіцяв йому, що стане стоматологом.- каже Роман Єрмаков.- додала пані Олена.Лікарям «Стоматології Єрмакових», яких у клініці є 8, під силу хірургічна та орпотедична стоматологія будь-якої складності. Ортодонт працює із нахилом до гнатології, тобто вирішення проблем скронево-нижньощелепного суглоба., - розповіла Олена Єрмакова.Крім того, у клініці особливим «пунктиком» є стерилізаційна , а «родзинкою» - власна 3D-лабораторія для виготовлення елайнерів та тимчасових зубних конструкцій.пояснив та провів екскурсію стерилізаційною Роман Єрмаков.Після оперативних втручань із хірургічного кабінету пацієнт може перейти до кімнати відпочинку – де можна поспати, відійти від анестезії, за потреби прийняти душ.зауважив засновник нової луцької стоматології.Олена Єрмакова поділилася і планами на майбутнє.- розповіла директорка «Стоматології Єрмакових».- з посмішкою пригадує Роман Єрмаков.Гуру стоматології, один із перших імплантологів в Україні Ярослав Заблоцький завітав за відкриття стоматології Єрмакових з дружиною. Він наголосив, що із власного досвіду знає: таких стоматологічних клінік, які відкриваються в Україні, зокрема у Луцьку, в Європі немає.- сказав у вітальному слові Ярослав Заблоцький.працює щодня по буднях зЗапис за телефоном