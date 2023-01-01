Спомин про Героя. Волинянин пішов до ЗСУ у перший день Великої війни

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Валерій Юневич із Камінь-Каширського району загинув на Донеччині, поблизу Бахмута. Він більше 20 років життя присвятив лісу - улюбленій справі, як часто зізнавався.
І менше 2 років захищав Україну, яку теж дуже любив, повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Валерій Юневич пішов воювати добровольцем - одразу 24 лютого 2022 року.
Служив у рідній 100-й бригаді. Коли бував удома, мало розповідав про службу. Найчастіше лише по-господарськи оцінював оборонні споруди. Ділився думками, як би можна було зробити краще, адже то життя бійців. Отак порадиться з колегами - а потім повертається на передову і вже телефоном розповідає, що добре попрацювали з хлопцями, значно краще укріпилися.
Валерій більше 20 років працював у місцевому лісогосподарському підприємстві. На різних посадах.
«Компанійський, відкритий. Досвідчений та розумний. Добре знав свою роботу. Відповідальний. Ніколи не говорив зайвого, а свою професійність та порядність доводив вчинками. Ми багато в нього вчилися», - пригадують колеги.
Вдома Валерія Юневича чекали донька, син, дружина, друзі, колеги…
«Його зустрінуть востаннє всією громадою, де зараз оголошено дні жалоби. Вічна памʼять Герою…» - йдеться у повідомленні.
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І менше 2 років захищав Україну, яку теж дуже любив, повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Валерій Юневич пішов воювати добровольцем - одразу 24 лютого 2022 року.
Служив у рідній 100-й бригаді. Коли бував удома, мало розповідав про службу. Найчастіше лише по-господарськи оцінював оборонні споруди. Ділився думками, як би можна було зробити краще, адже то життя бійців. Отак порадиться з колегами - а потім повертається на передову і вже телефоном розповідає, що добре попрацювали з хлопцями, значно краще укріпилися.
Валерій більше 20 років працював у місцевому лісогосподарському підприємстві. На різних посадах.
«Компанійський, відкритий. Досвідчений та розумний. Добре знав свою роботу. Відповідальний. Ніколи не говорив зайвого, а свою професійність та порядність доводив вчинками. Ми багато в нього вчилися», - пригадують колеги.
Вдома Валерія Юневича чекали донька, син, дружина, друзі, колеги…
«Його зустрінуть востаннє всією громадою, де зараз оголошено дні жалоби. Вічна памʼять Герою…» - йдеться у повідомленні.
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