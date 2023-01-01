У Луцьку склали протокол на жінку, пес якої покусав людину

У Луцьку патрульні склали протокол на власницю собаки, який покусав людину.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Патрульні отримали повідомлення від громадянки. Вона розповіла, що вигулювала свого песика на вулиці Конякіна. Раптом на неї та її улюбленця накинувсяпороди пітбуль. Він покусав жінку та пошкодив їй верхній одяг.Зі слів заявниці, власниця тварини-нападника своєї вини не визнавала, тож постраждала вирішила звернутися у поліцію.На місці події інспектори з’ясували, що це вже не перший випадок порушення вигулу собак цією громадянкою. Тож на неї склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 154 (Порушення правил утримання собак і котів, вчинене повторно протягом року) КУпАП.