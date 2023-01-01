Зупинилося серце ветерана митної служби з Волині

Несподівано відійшов у засвіти ветеран митної служби на Волині, який 33 роки пропрацював на митниці.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.«Колектив Волинської митниці у скорботі. Висловлюєм щирі співчуття родині Гриня Ігоря Мар'яновича у зв'язку з його раптовою смертю», - йдеться у повідомленні.Уродженець Володимира обрав життєвий шлях митника одразу після здобуття вищої освіти і віддав митній службі майже 33 роки. Працював на посаді старшого державного інспектора ВМО №6 митного поста "Ягодин". Ветеран митної служби користувався глибоким особистим авторитетом і був наставником для молодого покоління.«Вічна і світла пам'ять!» - зазначили на Волинській митниці.