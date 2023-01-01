Зупинилося серце ветерана митної служби з Волині

Зупинилося серце ветерана митної служби з Волині
Несподівано відійшов у засвіти ветеран митної служби на Волині Ігор Гринь, який 33 роки пропрацював на митниці.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.

«Колектив Волинської митниці у скорботі. Висловлюєм щирі співчуття родині Гриня Ігоря Мар'яновича у зв'язку з його раптовою смертю», - йдеться у повідомленні.
Зупинилося серце ветерана митної служби з Волині

Уродженець Володимира обрав життєвий шлях митника одразу після здобуття вищої освіти і віддав митній службі майже 33 роки. Працював на посаді старшого державного інспектора ВМО №6 митного поста "Ягодин". Ветеран митної служби користувався глибоким особистим авторитетом і був наставником для молодого покоління.

«Вічна і світла пам'ять!» - зазначили на Волинській митниці.


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Теги: смерть, Волинь
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