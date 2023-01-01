Зупинилося серце ветерана митної служби з Волині
Сьогодні, 13:36
Несподівано відійшов у засвіти ветеран митної служби на Волині Ігор Гринь, який 33 роки пропрацював на митниці.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
«Колектив Волинської митниці у скорботі. Висловлюєм щирі співчуття родині Гриня Ігоря Мар'яновича у зв'язку з його раптовою смертю», - йдеться у повідомленні.
Уродженець Володимира обрав життєвий шлях митника одразу після здобуття вищої освіти і віддав митній службі майже 33 роки. Працював на посаді старшого державного інспектора ВМО №6 митного поста "Ягодин". Ветеран митної служби користувався глибоким особистим авторитетом і був наставником для молодого покоління.
«Вічна і світла пам'ять!» - зазначили на Волинській митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
«Колектив Волинської митниці у скорботі. Висловлюєм щирі співчуття родині Гриня Ігоря Мар'яновича у зв'язку з його раптовою смертю», - йдеться у повідомленні.
Уродженець Володимира обрав життєвий шлях митника одразу після здобуття вищої освіти і віддав митній службі майже 33 роки. Працював на посаді старшого державного інспектора ВМО №6 митного поста "Ягодин". Ветеран митної служби користувався глибоким особистим авторитетом і був наставником для молодого покоління.
«Вічна і світла пам'ять!» - зазначили на Волинській митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Головний лісівник Волині 2022-го заробив 1,3 мільйона
Сьогодні, 13:58
Зупинилося серце ветерана митної служби з Волині
Сьогодні, 13:36
В аварії загинула дружина військового з Волині
Сьогодні, 13:04