Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України





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Російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в так званих "нових регіонах", де діє "воєнний стан". "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. "Воєнний стан" загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.



Центрвиборчком рф також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ рф, а також з окупаційною "владою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський Центрвиборчком оголосив про плани провести 15-17 березня 2024 року голосування на окупованих територіях України в рамках чергових виборів президента рф.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє пропагандистське видання РИА-Новости.Російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в так званих "нових регіонах", де діє "воєнний стан". "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. "Воєнний стан" загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.Центрвиборчком рф також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ рф, а також з окупаційною "владою".

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