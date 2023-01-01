Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України
Сьогодні, 14:15
Російський Центрвиборчком оголосив про плани провести 15-17 березня 2024 року голосування на окупованих територіях України в рамках чергових виборів президента рф.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА-Новости.
Російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в так званих "нових регіонах", де діє "воєнний стан". "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. "Воєнний стан" загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.
Центрвиборчком рф також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ рф, а також з окупаційною "владою".
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА-Новости.
Російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в так званих "нових регіонах", де діє "воєнний стан". "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. "Воєнний стан" загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.
Центрвиборчком рф також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ рф, а також з окупаційною "владою".
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