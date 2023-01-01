На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Марковським

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Марковським
У Турійську на Волині завтра, 12 грудня, краяни проведуть в останню путь полеглого воїна Юрія Марковського.

Про це повідомила Ірина Прус у Турійській громаді.

За її інформацією, чин поховання Юрія Марковського відбудеться 12 грудня.

«Для тих, хто бажає віддати шану воїну, повідомляємо, що об 11:00 у домі загиблого захисника (за адресою Турійськ, вул. Юності) відбудеться коротка заупокійна панахида», - йдеться у повідомленні.

Заупокійна служба буде здійснена у Свято-Троїцькому храмі селища Турійськ орієнтовно об 11:30.

«Вічна пам’ять і шана Герою Юрію! Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким», - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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