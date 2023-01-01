На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Марковським
Сьогодні, 14:55
У Турійську на Волині завтра, 12 грудня, краяни проведуть в останню путь полеглого воїна Юрія Марковського.
Про це повідомила Ірина Прус у Турійській громаді.
За її інформацією, чин поховання Юрія Марковського відбудеться 12 грудня.
«Для тих, хто бажає віддати шану воїну, повідомляємо, що об 11:00 у домі загиблого захисника (за адресою Турійськ, вул. Юності) відбудеться коротка заупокійна панахида», - йдеться у повідомленні.
Заупокійна служба буде здійснена у Свято-Троїцькому храмі селища Турійськ орієнтовно об 11:30.
«Вічна пам’ять і шана Герою Юрію! Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Ірина Прус у Турійській громаді.
За її інформацією, чин поховання Юрія Марковського відбудеться 12 грудня.
«Для тих, хто бажає віддати шану воїну, повідомляємо, що об 11:00 у домі загиблого захисника (за адресою Турійськ, вул. Юності) відбудеться коротка заупокійна панахида», - йдеться у повідомленні.
Заупокійна служба буде здійснена у Свято-Троїцькому храмі селища Турійськ орієнтовно об 11:30.
«Вічна пам’ять і шана Герою Юрію! Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Низку сіл під Луцьком знеструмлять: чому
Сьогодні, 15:35
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Марковським
Сьогодні, 14:55
Поляки розблокували кордон: на «Ягодин» пішли перші фури
Сьогодні, 14:19