Низку сіл під Луцьком знеструмлять: чому

Низку сіл під Луцьком знеструмлять: чому
«Волиньобленерго» попередило про планові вимкнення електропостачання у декількох селах неподалік Луцька.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Власне, 15 грудня з 10.00 до 16.00 знеструмлять села Верхівка, Романів, Ботин, Новокотів.

В селі Піддубці буде припинено подачу електроенергії по вулицях: Новокотівська, Миру, Перемоги, Шкільна, Київська, Степова, Вернигори, Зелена, Козацька, Молодіжна, Арт. свердловина.

В селі Струмівка знеструмлять вулиці: Сільська, Східна, Житловий квартал Дорощук, Житня, Пісчана, Східна, Затишна.

Підгайці: Надстирна, Підгаєцька, пров. Сонячний, Молодіжна, Шкільна (б.24, 28), Нова, Зелена, Церква УПЦ, Соборності, Верхня, Симеренка, Пилипа Орлика, Проїжджа, Дубнівська, Островського, Хрещата, Олеся Гончара, Виговського, Глібова, Габріелли Запольської, Дулібська, Клечанська, Литовська, Руданського, Чубинського, Бутирська, адмін. прим. сільської ради, БК, ліцей, котельня.

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Теги: електроенергія, Волинь
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