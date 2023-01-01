Поляки розблокували кордон: на «Ягодин» пішли перші фури

Поляки розблокували кордон: на «Ягодин» пішли перші фури
На Волинській митниці підтвердили, що отримали інформацію про ймовірність розблокування кордону польськими перевізниками.

Про це у телефонному коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Із власних джерел стало відомо, що вдалося досягнути домовленості з розблокування україно-польського кордону. Зокрема, за даними співрозмовника у прикордонній службі, першим може бути розблокований пунк пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла: «Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо».

ОНОВЛЕНО о 14:42

Як повідомила Валентина Черниш, станом на 14:40 сьогодні, 11 грудня, волинські митники отримали інформацію від польских колег, що перевізники зняли блокаду з пункту пропуску. На цей момент міжнародний пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" працює в обидва на проямки - на в'їзд до України і виїзд за кордон.

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Теги: кордон, Волинь
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