Поляки розблокували кордон: на «Ягодин» пішли перші фури

На Волинській митниці підтвердили, що отримали інформацію про ймовірність розблокування кордону польськими перевізниками.Про це у телефонному коментарірозповіла речниця Волинської митниціІз власних джерел стало відомо, що вдалося досягнути домовленості з розблокування україно-польського кордону. Зокрема, за даними співрозмовника у прикордонній службі, першим може бути розблокованийРечниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла: «Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо».ОНОВЛЕНО о 14:42Як повідомила Валентина Черниш, станом на 14:40 сьогодні, 11 грудня, волинські митники отримали інформацію від польских колег, що перевізники зняли блокаду з пункту пропуску. На цей момент міжнародний пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" працює в обидва на проямки - на в'їзд до України і виїзд за кордон.