У селі під Луцьком демонтували скандальні шлагбауми

Правоохоронці змусили демонтувати два шлагбауми і знаки «тупик» на вулиці Сонячній у селі Гаразджа поблизу Луцька. Ці конструкції з обох кінців дороги встановили незаконно.Більше трьох років вони обмежували проїзд автомобілів повз будинок, де мешкає начальник Поліського лісового офісу, інформує Сила правди Ні приписи патрульної поліції, ні притягнення чиновників до адмінвідповідальності не рухали справу з мертвої точки. Аж раптом трапилось диво і шлагбауми, які не могли демонтувати протягом трьох років, знесли за один день.Ще 27 вересня журналісти звернулися з запитом до управління патрульної поліції у Луцьку, щоб з’ясувати як правоохоронці відреагували на неодноразові повідомлення про закриту від небажаних гостей на авто вулицю у селі Гаразджа під Луцьком. Ще у 2020 році журналісти писали, що дорогу таким чином «приватизував» головний лісівник Волині Олександр Кватирко.Про те, що до встановлення незаконних обмежувачів руху причетний саме цей посадовець, журналістам розповів тодішній сільський голова Піддубців Борис Горбатюк.Після обстеження території влітку 2020-го правоохоронці зобов’язали Піддубцівську сільську раду, у підпорядкуванні якої на той момент перебувало село, демонтувати шлагбауми та знаки. На припис поліції тоді ніхто і пальцем не поворухнув. Як наслідок, секретаря Піддубцівської сільської радипритягнули до адмінвідповідальності (255 гривень штрафу), надавши місячний термін для знесення обмежувачів руху.Після того, як конструкції нікуди не поділися, у жовтні 2020 року протокол склали вже на голову сільради (також 255 гривень штрафу).Та й це не допомогло. Вулиця залишалася закритою для проїзду автомобілів протягом щонайменше трьох років.Однак, 2 жовтня 2023 року, відреагувавши на запит медіа, в Гаразджу вкотре навідались патрульні. Голову Підгайцівської сільської радизобов’язали негайно демонтувати незаконні конструкції.Вже наступного дня сталося неймовірне – шлагбауми і знаки зняли.«02 жовтня 2023 року працівниками відділу безпеки дорожнього руху УШІ у Волинській області ДПП обстежено вулицю Сонячна в селі Гаразджа та видано вимогу No 214 голові Підгайцівської сільської ради демонтувати дорожній знак «Тупик» з обох сторін даної вулиці, а також демонтувати перешкоду у русі (шлагбаум) з обох сторін вулиці Сонячна у селі Гаразджа в термін – негайно.03.10.2023 працівниками відділу безпеки дорожнього руху УШІ у Волинській області ДПП було здійснено перевірку виконання вимоги No 214. За результатами перевірки було встановлено, що вимога УПП у Волинській області ДПП No 214 виконана, дорожні знаки «Тупик» та перешкоди у русі (шлагбауми) демонтовано», – йдеться у відповіді правоохоронців.Журналісти навідалися на місце події, аби переконатися в цьому на власні очі. Станом на 4 жовтня шлагбаумів і дорожніх знаків і справді не було, щоправда, сліди від них зосталися.