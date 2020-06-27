У Луцьку поширювали фейки про гуманітарку із «жаб’ячим» лого

У Луцьку поширювали фейки про гуманітарку із «жаб’ячим» лого
У Луцьку внутрішньо переміщені особи отримали гуманітарну допомогу. На упаковках, зокрема з чаєм, помітили логотип із жабкою.

Про це повідомляє Район Луцьк.

В одній з телеграм-спільнот переселенці запитували, чи можна вживати продукт з такою «міткою». Мовляв, це продукція, випущена Фондом Білла і Мелінди Гейтс, і містить небезпечні компоненти вакцин. Фактчекери перевірили інформацію і виявили, що це фейк.

У соцмережах, особливо у Тік-Ток, часто «випливає» теорія змови про те, що купувати товари, на яких є символ у вигляді жаби в кільці, купувати не можна. Мовляв, з таким логотипом продається продукція Фонду Білла і Мелінди Гейтс, яка шкідлива для здоров'я і містить отруту (або вакцину чи її компоненти), що заражає і викликає хвороби у людей.

Користувачі поширюють ролики так званих експертів, які розповідають, наприклад, про банани, у яких міститься вакцина, і які не псуються під час тривалого зберігання. Далі пояснюємо, чому це неправда.

Що ж це за жаба, яку можна побачити на упаковках деяких товарів? Насправді це логотип неурядової організації Rainforest Alliance, яка опікується питаннями збереження тропічних лісів і боротьбою з трудовим рабством та експлуатацією.

Серед гуманітарної допомоги, яку отримують ВПО в Україні можна побачити товари з логотипом цієї організації. Він означає, що продукт був вироблений відповідно до стандартів і сертифікований Rainforest Alliance. Це означає, що його виробники не порушували три основні принципи сталого розвитку: екологічний, економічний і соціальний. Тобто виробництво товару не шкодило екології, а працівники мали гідну оплату та умови праці. Також важливо зазначити, що іноді організація сертифікує не сам товар, а лише його упаковку.

Rainforest Alliance не належить Фонду Гейтсів, як про це повідомляють у дезінформаційних роликах. Фінансування Rainforest Alliance диверсифіковане. У 2022 році організація отримала найбільший дохід від компаній, які торгують сертифікованою ними продукцією, що становить 63% від загального доходу. Друге місце з 23% посідають гранти та контракти, підписані з урядами, далі йдуть корпоративні гранти з 8%, і лише п'яте місце – з коштами, отриманими від донорів з 4%.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс, згідно з даними, розміщеними на їхньому сайті, в минулому вносив гроші в організацію чотири рази і є одним з найбільших донорів.

Білла Гейтса ще з початку пандемії коронавірусу неодноразово звинувачували в тому, що він хоче скоротити чисельність населення планети і наживається на вакцинації по всьому світу. Ці звинувачення – не підкріплені жодними доказами чи фактами.

Припущення про те, що в продуктах, сертифікованих Rainforest Alliance, містяться компоненти вакцини, безпідставні та антинаукові. По-перше, на сьогодні немає таких вакцин, які можна було б пити у вигляді чаю або їсти у вигляді ананасів, які сертифікує організація. По-друге, Rainforest Alliance також сертифікує деякі види упаковок, додавати вакцини в які просто безглуздо.

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Теги: фейки, Волинь
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