Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня





Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє Волинський гідрометцентр.



Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 16-18°.



По області вночі 7-12°, вдень 14-19°.



«7 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - попередили синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завтра, 7 жовтня, хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє Волинський гідрометцентр.Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 16-18°.По області вночі 7-12°, вдень 14-19°.«7 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - попередили синоптики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію