Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня
На Волині завтра, 7 жовтня, хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє Волинський гідрометцентр.

Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 16-18°.

По області вночі 7-12°, вдень 14-19°.

«7 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - попередили синоптики.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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