Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині завтра, 7 жовтня, хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє Волинський гідрометцентр.
Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 16-18°.
По області вночі 7-12°, вдень 14-19°.
«7 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - попередили синоптики.
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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє Волинський гідрометцентр.
Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 16-18°.
По області вночі 7-12°, вдень 14-19°.
«7 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - попередили синоптики.
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