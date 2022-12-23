Маленький волинянин задонатив на ЗСУ весільний викуп за сестру. ВІДЕО





Про це повідомляють у Волонтерському штабі «Ангар».



На запитання, де юний патріот взяв гроші, він відповів: "Оксану продавав на весіллі".



"Маленький Захар таким незвичним чином назбирав нам донати: продавав свою сестру Оксану майбутньому чоловікові на весіллі і зміг виручити за цей викуп кошти. Ще й потім мав День народження і доклав ті гроші, які йому подарували, до загальної суми. А назбирав 2 300 гривень, за які попросив придбати дрона", - йдеться у повідомленні на сторінці волонтерів.



Долучитися до ініціативи Захара і разом назбирати на дрон можна за такими реквізитами:

- PayPal:

- картки, монобанка, рахунки в шапці профілю angarukraine





Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Волонтерський штаб Ангар (@angarukraine)

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