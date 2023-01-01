Сморід та шкідливі речовини: на Волині м'ясокомбінат забруднив землю відходами. ФОТО

На Волині перед судом постане директор підприємства, яке спричинило забруднення землі відходами.Слідчі Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинення директором виробництва одного із приватних підприємств колишнього Локачинського, а тепер Володимирського району забруднення земель відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоровʼя людей та довкілля, - повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.Слідство встановило, що директор мʼясокомбінату, яке займається переробкою мʼяса та виробництвом мʼясних продуктів, порушив вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та ЗУ «Про охорону земель» допустив забруднення земельної ділянки, а саме лісосмуги у селі Озютичі Володимирського району залишками продуктів переробки, а саме відходами від переробки тваринницької сировини чорного кольору з вираженим специфічним запахом.Унаслідок цього в ґрунті значно перевищено вміст шкідливих речовин, що спричинило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.Обвинувальний акт скеровано до суду, підприємця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, міру покарання йому визначить суд.