На Волині в лікарню привезли чоловіка з електропилою в руці

У Нововолинській центральній міській лікарні медики рятували чоловіка, який поранив руку електропилою.Про це повідомляють на сторінці медзакладу.Бригада екстреної медичної допомоги доставила чоловіка з електропилою в передпліччі.У потерпілого була рвана рана лівого передпліччя з пошкодженням мʼязів та сухожиль.За словами медиків, на щастя не були пошкоджені магістральні судини та нерви. В ургентному порядку пацієнт був оглянутий хірургами КНП «НЦМЛ та в терміновому порядку була надана допомога.