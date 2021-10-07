На Волині в лікарню привезли чоловіка з електропилою в руці

На Волині в лікарню привезли чоловіка з електропилою в руці
У Нововолинській центральній міській лікарні медики рятували чоловіка, який поранив руку електропилою.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

Бригада екстреної медичної допомоги доставила чоловіка з електропилою в передпліччі.

У потерпілого була рвана рана лівого передпліччя з пошкодженням мʼязів та сухожиль.

За словами медиків, на щастя не були пошкоджені магістральні судини та нерви. В ургентному порядку пацієнт був оглянутий хірургами КНП «НЦМЛ та в терміновому порядку була надана допомога.

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Теги: Волинь, травма, лікарня, Нововолинськ
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