На «Луцькводоканалі» запрацювало нове обладнання і спецтехніка за 338 тисяч євро. ВІДЕО

На комунальному підприємстві "Луцькводоканал" запустили в роботу нове лабораторне обладнання і спецтехніку, які були придбані за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.Це дозволить посилити контроль за показниками стоків на усіх етапах очистки, розповіла Суспільному заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк.Щодень працівники лабораторії ведуть контроль у місці зливу каналізації з міста. Загальний об’єм стоків — 40 тисяч метрів кубічних на добу. Фахівці моніторять стічну воду у вторинних відстійниках і на завершенні очистки.Один з нових приладів визначає показник хімічного споживання кисню у стоках. Заступниця начальника лабораторії каже: аналізи на новому обладнанні проводять швидше, новий спектрометр будує графіки забруднень."Ми маємо контролювати нітрити, нітрати, азоту амонійного, фосфати, щоденний контроль, розчинений кисень.", — каже Інна Денисюк.Вартість усього нового обладнання та техніки — 338 тисяч євро. "Цей кредит повертається, він наданий нам на 30 років із 8-річним пільговим періодом. Це означає, що перші 8 років ми не повертаємо тіло кредиту, а лише оплачуємо обслуговування, тобто відсотки за користування. Це під 4,7 %", — сказав заступник директора Луцькводоканалу Анатолій Марчук.Зі слів заступника, гроші Європейському банку, згідно з прописаним договором, мали б повертати за рахунок підняття тарифу для споживачів, але поки що ці кошти у тариф не включені.Окрім лабораторного обладнання також було придбано два екскаватори.Що до того, чи допоможе нова лабораторія на підприємстві зменшити поширення неприємних запахів, які подекуди доносить вітер з очисних споруд у Липлянах, заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк каже: "Поки переважають побутові стоки, будуть запахи і так, як мріють люди, щоб він зник — такого не буде".