На «Луцькводоканалі» запрацювало нове обладнання і спецтехніка за 338 тисяч євро. ВІДЕО
06 жовтень, 23:23
На комунальному підприємстві "Луцькводоканал" запустили в роботу нове лабораторне обладнання і спецтехніку, які були придбані за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.
Це дозволить посилити контроль за показниками стоків на усіх етапах очистки, розповіла Суспільному заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк.
Щодень працівники лабораторії ведуть контроль у місці зливу каналізації з міста. Загальний об’єм стоків — 40 тисяч метрів кубічних на добу. Фахівці моніторять стічну воду у вторинних відстійниках і на завершенні очистки.
Один з нових приладів визначає показник хімічного споживання кисню у стоках. Заступниця начальника лабораторії каже: аналізи на новому обладнанні проводять швидше, новий спектрометр будує графіки забруднень.
"Ми маємо контролювати нітрити, нітрати, азоту амонійного, фосфати, щоденний контроль, розчинений кисень.", — каже Інна Денисюк.
Вартість усього нового обладнання та техніки — 338 тисяч євро. "Цей кредит повертається, він наданий нам на 30 років із 8-річним пільговим періодом. Це означає, що перші 8 років ми не повертаємо тіло кредиту, а лише оплачуємо обслуговування, тобто відсотки за користування. Це під 4,7 %", — сказав заступник директора Луцькводоканалу Анатолій Марчук.
Зі слів заступника, гроші Європейському банку, згідно з прописаним договором, мали б повертати за рахунок підняття тарифу для споживачів, але поки що ці кошти у тариф не включені.
Окрім лабораторного обладнання також було придбано два екскаватори.
Що до того, чи допоможе нова лабораторія на підприємстві зменшити поширення неприємних запахів, які подекуди доносить вітер з очисних споруд у Липлянах, заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк каже: "Поки переважають побутові стоки, будуть запахи і так, як мріють люди, щоб він зник — такого не буде".
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Це дозволить посилити контроль за показниками стоків на усіх етапах очистки, розповіла Суспільному заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк.
Щодень працівники лабораторії ведуть контроль у місці зливу каналізації з міста. Загальний об’єм стоків — 40 тисяч метрів кубічних на добу. Фахівці моніторять стічну воду у вторинних відстійниках і на завершенні очистки.
Один з нових приладів визначає показник хімічного споживання кисню у стоках. Заступниця начальника лабораторії каже: аналізи на новому обладнанні проводять швидше, новий спектрометр будує графіки забруднень.
"Ми маємо контролювати нітрити, нітрати, азоту амонійного, фосфати, щоденний контроль, розчинений кисень.", — каже Інна Денисюк.
Вартість усього нового обладнання та техніки — 338 тисяч євро. "Цей кредит повертається, він наданий нам на 30 років із 8-річним пільговим періодом. Це означає, що перші 8 років ми не повертаємо тіло кредиту, а лише оплачуємо обслуговування, тобто відсотки за користування. Це під 4,7 %", — сказав заступник директора Луцькводоканалу Анатолій Марчук.
Зі слів заступника, гроші Європейському банку, згідно з прописаним договором, мали б повертати за рахунок підняття тарифу для споживачів, але поки що ці кошти у тариф не включені.
Окрім лабораторного обладнання також було придбано два екскаватори.
Що до того, чи допоможе нова лабораторія на підприємстві зменшити поширення неприємних запахів, які подекуди доносить вітер з очисних споруд у Липлянах, заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк каже: "Поки переважають побутові стоки, будуть запахи і так, як мріють люди, щоб він зник — такого не буде".
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