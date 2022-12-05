Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку





Про це повідомляє



Що робитимуть правоохоронці

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що провів перше засідання Координаційного штабу із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії.



За його словами, штаб буде своєчасно реагувати на всі надзвичайні ситуації. У міністерстві є ситуаційний центр, де працюють аналітики – вони прораховують, які загрози можуть бути для нашої країни і як на них реагувати. Відповідатимуть на виклики, враховуючи досвід минулої осені та зими.



План дій під час тривалих відключень електроенергії буде таким:



поліція посилено патрулюватиме вулиці;

медичні заклади та об'єкти критичної інфраструктури забезпечать генераторами;

відкриють пункти незламності.

У МВС запевняють: ворог підступний і не зупиниться, але посадовці вже знають, як реагувати і працювати під час надзвичайних ситуацій.



Сумки у темряві не поцуплять

Координаційні штаби створять і на регіональному рівні: так зможуть реагувати на загрози оперативніше. Штаби працюватимуть 24/7, вони будуть гарантувати безпеку під час відключення електроенергії, а також готувати звіти для вищого керівництва держави і РНБО.



Наразі прораховуються потреби кожного регіону, аби оперативно усувати усі можливі проблеми. Ми маємо забезпечити безперебійну роботу медзакладів, а громадяни повинні бути забезпечені засобами зв'язку, їжею, водою та всім необхідним. Ми також говоримо про збільшення кількості правоохоронців,

– інформує міністр.



Від людей потрібно не так і багато – знати, де розташовано найближчі пункти незламності. Полегшить справу застосунок "Дія": там запустять можливість знайти адреси пунктів.



На засіданні були енергетики, представники силових відомств, МОЗ, Мінцифри та інших міністерств.

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