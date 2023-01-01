Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро

Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро
Уряд Німеччини дав велике замовлення збройовій компанії Rheinmetall на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів у рамках існуючого рамкового контракту. Десятки тисяч снарядів L15 передадуть Силам оборони України.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу концерну.

Також Rheinmetall має поставити звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецької армії.

Як повідомляється, вартість замовлення знаходиться в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро, а постачання заплановано на 2024 рік.

Раніше, у липні, Rheinmetall оголосив про підписання нової рамкової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером до 2029 року та розширення існуючої угоди (потенційно на суму близько 1,2 мільярда євро). Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

Як зазначили у компанії, широкомасштабна військова агресія РФ проти України "змусила збройні сили багатьох країн поповнити запаси боєприпасів", і в цьому контексті концерн вже отримав кілька великих замовлень на артилерійські боєприпаси.

Rheinmetall вже бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation. Також компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch (підтримка України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами з НАТО).

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Теги: Німеччина, боєприпаси, Україна, війна
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