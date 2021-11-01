П'ять футболісток з Волині викликали до юнацької збірної України





Запрошення в збірну отримали п’ять гравчинь футбольного клубу «Ладомир» із Володимира. Це захисниці Марія Ігнатенко й Діана Ткачук, півзахисниці Вікторія Савкіна і Зоряна Гладун, нападниця Софія Коновалова, інформує



За підсумками жеребкування суперницями українських футболісток у Лізі А стали команди Німеччини, Румунії та Австрії.



Турнір проходитиме в Німеччині. У період із 9-го по 21-ше жовтня українська делегація вирушить до міста Дуйсбург для участі у навчально-тренувальному зборі та матчах Першого раунду відбору до Євро.



Жіноча збірна України WU-17 зіграє 14, 17 та 20-го жовтня з командами Німеччини, Австрії та Румунії відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головний тренер дівочої збірної України WU-17 Сергій Сапронов оприлюднив список із 20-х гравчинь, які викликані на навчально-тренувальний збір з подальшою участю у другому етапі Чемпіонату Європи УЄФА 2023/2024 рр.Запрошення в збірну отримали п’ять гравчинь футбольного клубу «Ладомир» із Володимира. Це захисниці Марія Ігнатенко й Діана Ткачук, півзахисниці Вікторія Савкіна і Зоряна Гладун, нападниця Софія Коновалова, інформує БУГ , посилаючись на сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.За підсумками жеребкування суперницями українських футболісток у Лізі А стали команди Німеччини, Румунії та Австрії.Турнір проходитиме в Німеччині. У період із 9-го по 21-ше жовтня українська делегація вирушить до міста Дуйсбург для участі у навчально-тренувальному зборі та матчах Першого раунду відбору до Євро.Жіноча збірна України WU-17 зіграє 14, 17 та 20-го жовтня з командами Німеччини, Австрії та Румунії відповідно.

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