П'ять футболісток з Волині викликали до юнацької збірної України

П'ять футболісток з Волині викликали до юнацької збірної України
Головний тренер дівочої збірної України WU-17 Сергій Сапронов оприлюднив список із 20-х гравчинь, які викликані на навчально-тренувальний збір з подальшою участю у другому етапі Чемпіонату Європи УЄФА 2023/2024 рр.

Запрошення в збірну отримали п’ять гравчинь футбольного клубу «Ладомир» із Володимира. Це захисниці Марія Ігнатенко й Діана Ткачук, півзахисниці Вікторія Савкіна і Зоряна Гладун, нападниця Софія Коновалова, інформує БУГ, посилаючись на сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

За підсумками жеребкування суперницями українських футболісток у Лізі А стали команди Німеччини, Румунії та Австрії.

Турнір проходитиме в Німеччині. У період із 9-го по 21-ше жовтня українська делегація вирушить до міста Дуйсбург для участі у навчально-тренувальному зборі та матчах Першого раунду відбору до Євро.

Жіноча збірна України WU-17 зіграє 14, 17 та 20-го жовтня з командами Німеччини, Австрії та Румунії відповідно.

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Теги: Володимир, футбол, збірна
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