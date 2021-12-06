Волинські патрульні «полювали» на водіїв з вимкненими фарами, яке покарання чекає порушників. ВІДЕО





На водіїв, які рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар, склали адмінматеріали за статтею 125 КУпАП, — розповів Павло Русенчук.



З його слів, за цією статтею передбачене попередження водія з відповідним внесенням до бази правопорушень і надалі, якщо водій вчиняти правопорушення, у базі відображатиметься це і поліцейські реагуватимуть на них.



За правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами водії зобов’язані вмикати денні ходові вогні. Якщо їх не має, ближнє світло фар. Такі заходи впроваджуються задля безпеки дорожнього руху, уникнення аварійних ситуацій та у зв’язку з тим, що змінюються погодні умови, побачити автомобіль на дорозі стає, каже патрульний поліцейський Павло Русинчук.



За словами патрульного поліцейського Павла Русинчука, ще не всі водії дотримуються цього правила.



Водій з Вінниці Вадим Чумак, якого зупинили патрульні, їхав з не увімкненими фарами. Каже, що вперше сів за кермо цього авто, не знає, як в ньому усе працює та не розібрався, де вмикаються ходові вогні. До того ж, — пояснив водій полійцейським, — в електроавтомобіля низький заряд акумулятора, взагалі не знав, чи його вистачить, щоб доїхати.



Як розповів інспектор патрульної поліції, під час перевірки документів у водіїв, виявляють й інші правопорушення. Переважно, каже, це відсутність документів на автомобіль чи на право керування даним транспортним засобом відповідної категорії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульні поліцейські на Волині перевірили, чи вмикають водії за містом ближні фари автомобіля. За кілька годин роботи на стаціонарному посту, що за півтора кілометра від Рівненської області, виявили понад два десятки порушників.На водіїв, які рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар, склали адмінматеріали за статтею 125 КУпАП, — розповів Суспільному інспектор патрульної поліції областіЗ його слів, за цією статтею передбачене попередження водія з відповідним внесенням до бази правопорушень і надалі, якщо водій вчиняти правопорушення, у базі відображатиметься це і поліцейські реагуватимуть на них.За правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами водії зобов’язані вмикати денні ходові вогні. Якщо їх не має, ближнє світло фар. Такі заходи впроваджуються задля безпеки дорожнього руху, уникнення аварійних ситуацій та у зв’язку з тим, що змінюються погодні умови, побачити автомобіль на дорозі стає, каже патрульний поліцейський Павло Русинчук.За словами патрульного поліцейського Павла Русинчука, ще не всі водії дотримуються цього правила.Водій з Вінниці Вадим Чумак, якого зупинили патрульні, їхав з не увімкненими фарами. Каже, що вперше сів за кермо цього авто, не знає, як в ньому усе працює та не розібрався, де вмикаються ходові вогні. До того ж, — пояснив водій полійцейським, — в електроавтомобіля низький заряд акумулятора, взагалі не знав, чи його вистачить, щоб доїхати.Як розповів інспектор патрульної поліції, під час перевірки документів у водіїв, виявляють й інші правопорушення. Переважно, каже, це відсутність документів на автомобіль чи на право керування даним транспортним засобом відповідної категорії.

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