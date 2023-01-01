Курс валют у Луцьку 7 жовтня
Сьогодні, 09:00
7 жовтня готівковий курс долара становить 38.05, продають його за 38.20.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.40, а продають за 40.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.40, а продають за 40.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На щиті: На Волині привезли тіла полеглих воїнів
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку 7 жовтня
Сьогодні, 09:00
У громаді на Волині вулицю Мічуріна перейменували на честь українського селекціонера
Сьогодні, 08:26
Волинські патрульні «полювали» на водіїв з вимкненими фарами, яке покарання чекає порушників. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
П'ять футболісток з Волині викликали до юнацької збірної України
Сьогодні, 06:26