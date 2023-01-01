Курс валют у Луцьку 7 жовтня

Курс валют у Луцьку 7 жовтня
7 жовтня готівковий курс долара становить 38.05, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.40, а продають за 40.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8.70.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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