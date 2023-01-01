На щиті: На Волині привезли тіла полеглих воїнів





Про це повідомляє Анастасія Рудик.



Додому на Волинь привезли тіла загиблих Героїв, які боронили українців від російських окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.



Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 7 жовтня, до Луцька «на щиті» привезли полеглих на війні Героїв.Про це повідомляє ВСН із посиланням на волонтеркуДодому на Волинь привезли тіла загиблих Героїв, які боронили українців від російських окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.

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