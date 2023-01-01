На щиті: На Волині привезли тіла полеглих воїнів
Сьогодні, 09:41
У суботу, 7 жовтня, до Луцька «на щиті» привезли полеглих на війні Героїв.
Про це повідомляє ВСН із посиланням на волонтерку Анастасія Рудик.
Додому на Волинь привезли тіла загиблих Героїв, які боронили українців від російських окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
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Про це повідомляє ВСН із посиланням на волонтерку Анастасія Рудик.
Додому на Волинь привезли тіла загиблих Героїв, які боронили українців від російських окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
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