Ісламісти здійснили масований ракетний удар по Ізраїлю, йдуть важкі бої





Про це повідомляє



Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авів.



Місцеві агентства Ізраїля повідомляють про важкі поранення внаслідок обстрілу у 70-річнорї жінки. Одна з ракет влучила в будівлю на півдні країни. І іншому місці осколкові поранення отримав 20-річний хлопець.



NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023



Жителі Гази також стверджують про бойові зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Також бачили значне переміщення озброєних палестинських бойовиків.



Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.



"Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій", - пише видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятки ракети були випущені в бік Ізраїлю зі сторони Сектора Гази. На півдні країни стверджують про зіткнення армії з бойовиками.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авів.Місцеві агентства Ізраїля повідомляють про важкі поранення внаслідок обстрілу у 70-річнорї жінки. Одна з ракет влучила в будівлю на півдні країни. І іншому місці осколкові поранення отримав 20-річний хлопець.Жителі Гази також стверджують про бойові зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Також бачили значне переміщення озброєних палестинських бойовиків.Офіс прем'єр-міністра Ізраїлюзаявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години."Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій", - пише видання.

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