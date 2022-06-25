Ісламісти здійснили масований ракетний удар по Ізраїлю, йдуть важкі бої
Сьогодні, 10:14
Десятки ракети були випущені в бік Ізраїлю зі сторони Сектора Гази. На півдні країни стверджують про зіткнення армії з бойовиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авів.
Місцеві агентства Ізраїля повідомляють про важкі поранення внаслідок обстрілу у 70-річнорї жінки. Одна з ракет влучила в будівлю на півдні країни. І іншому місці осколкові поранення отримав 20-річний хлопець.
Жителі Гази також стверджують про бойові зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Також бачили значне переміщення озброєних палестинських бойовиків.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.
"Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій", - пише видання.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авів.
Місцеві агентства Ізраїля повідомляють про важкі поранення внаслідок обстрілу у 70-річнорї жінки. Одна з ракет влучила в будівлю на півдні країни. І іншому місці осколкові поранення отримав 20-річний хлопець.
NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023
Жителі Гази також стверджують про бойові зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Також бачили значне переміщення озброєних палестинських бойовиків.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.
"Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій", - пише видання.
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