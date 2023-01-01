Аварія в Луцьку: водій утік
Сьогодні, 10:53
На вулиці Потебні у Луцьку вранці сьогодні, 7 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише Конкурент із посиланням на очевидців.
У Луцьку на мокрій від дощу дорозі сталася ДТП – водій не впорався з кермуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку, 7 жовтня, на вулиці Потебні в Луцьку.
Очевидці додають, що водій був п'яним і втік, залишивши авто на місці ДТП.
Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
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Про це пише Конкурент із посиланням на очевидців.
У Луцьку на мокрій від дощу дорозі сталася ДТП – водій не впорався з кермуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку, 7 жовтня, на вулиці Потебні в Луцьку.
Очевидці додають, що водій був п'яним і втік, залишивши авто на місці ДТП.
Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
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