Аварія в Луцьку: водій утік





Про це пише



У Луцьку на мокрій від дощу дорозі сталася ДТП – водій не впорався з кермуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку, 7 жовтня, на вулиці Потебні в Луцьку.



Очевидці додають, що водій був п'яним і втік, залишивши авто на місці ДТП.



Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Потебні у Луцьку вранці сьогодні, 7 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише Конкурент із посиланням на очевидців.У Луцьку на мокрій від дощу дорозі сталася ДТП – водій не впорався з кермуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку, 7 жовтня, на вулиці Потебні в Луцьку.Очевидці додають, що водій був п'яним і втік, залишивши авто на місці ДТП.Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

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