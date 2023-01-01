Аварія в Луцьку: водій утік

Аварія в Луцьку: водій утік
На вулиці Потебні у Луцьку вранці сьогодні, 7 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Конкурент із посиланням на очевидців.

У Луцьку на мокрій від дощу дорозі сталася ДТП – водій не впорався з кермуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні зранку, 7 жовтня, на вулиці Потебні в Луцьку.

Очевидці додають, що водій був п'яним і втік, залишивши авто на місці ДТП.

Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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