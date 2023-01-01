Волинські воїни «на колінці» удосконалили американську зброю





Про це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада ТРО.



Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.



«Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога, зокрема, влучним вогнем з автоматичного станкового гранатомета Mk 19.Про це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада ТРО.Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.«Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!»

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