Волинські воїни «на колінці» удосконалили американську зброю

Волинські воїни «на колінці» удосконалили американську зброю
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога, зокрема, влучним вогнем з автоматичного станкового гранатомета Mk 19.

Про це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада ТРО.

Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.

«Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!»


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Теги: війна, ЗСУ
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