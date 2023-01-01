Волинські воїни «на колінці» удосконалили американську зброю
Сьогодні, 11:25
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога, зокрема, влучним вогнем з автоматичного станкового гранатомета Mk 19.
Про це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада ТРО.
Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.
«Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада ТРО.
Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.
«Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські воїни «на колінці» удосконалили американську зброю
Сьогодні, 11:25
Аварія в Луцьку: водій утік
Сьогодні, 10:53
На щиті: На Волині привезли тіла полеглих воїнів
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку 7 жовтня
Сьогодні, 09:00