Через куріння в Луцьку горіло пів гектара сухостою

Волинські рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на відкритій території в Луцьку.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Як ідеться в інформації, працівники пожежно-рятувальних підрозділів тричі виїжджали на гасіння пожеж - у Любешівській громаді, Луцькому районі та в обласному центрі.Зокрема на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території в районі вулиці Єршова в Луцьку. Пожежу на площі 0,4 га ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ.Попередньо, вогонь спричинила необережність під час куріння невстановлених осіб.