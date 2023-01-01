Через куріння в Луцьку горіло пів гектара сухостою
Сьогодні, 13:03
Волинські рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на відкритій території в Луцьку.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Як ідеться в інформації, працівники пожежно-рятувальних підрозділів тричі виїжджали на гасіння пожеж - у Любешівській громаді, Луцькому районі та в обласному центрі.
Зокрема на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території в районі вулиці Єршова в Луцьку. Пожежу на площі 0,4 га ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ.
Попередньо, вогонь спричинила необережність під час куріння невстановлених осіб.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Як ідеться в інформації, працівники пожежно-рятувальних підрозділів тричі виїжджали на гасіння пожеж - у Любешівській громаді, Луцькому районі та в обласному центрі.
Зокрема на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території в районі вулиці Єршова в Луцьку. Пожежу на площі 0,4 га ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ.
Попередньо, вогонь спричинила необережність під час куріння невстановлених осіб.
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