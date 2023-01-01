Відійшов у засвіти Захисник із Рованців Петро Вітер

Боратинська громада знову у скорботі – обірвалося життя мешканця села РованціПро це у фейсбуці повідомляє Боратинська громада.Перестало битися ще одне героїчне серце захисника з Боратинської громади – 6 жовтня обірвалося життя мешканця села Рованці Вітра Петра Володимировича.«У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!» - йдеться у повідомленні.Чин похорону відбудеться завтра у селі Рованці. Прощання з Героєм розпочнеться орієнтовно о 16:00 біля домівки полеглого (вул. Кленова, 10). Похоронна процесія рухатиметься вулицями Кленова, Вишнева.«Закликаємо віддати шану нашому захиснику і гідно провести його в останню путь!» - закликали в громаді.