Правоохоронці затримали кума Медведчука

Правоохоронці затримали кума Медведчука
Працівники СБУ затримали депутата-кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди – діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.
Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.
Правоохоронці затримали кума Медведчука

У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.
Правоохоронці затримали кума Медведчука

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші.

Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення.
У разі відмови платити «данину» – бандити погрожували потерпілим насильством та «конфіскацією» приватного майна.
Правоохоронці затримали кума Медведчука

Задокументовано, що депутат разом зі своєю «правою рукою» – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу».
Правоохоронці затримали кума Медведчука

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: кримінал, СБУ
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