Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта

Мінцифри презентувало дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні.Про це повідомляє пресслужба Кабміну.Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможними й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль — створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.«Україна має очолити тренд ШІ у світі. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу. Вже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БПЛА на цілі тощо. Робота над нормативним полем для ШІ важлива для розвитку країни та дасть нам змогу рухатися швидше в цьому напрямі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформаціїВ основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку ми надамо бізнесу інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон. Підхід враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів і дає змогу знайти баланс між інтересами бізнесу та захистом прав громадян.«Формувати культуру саморегуляції бізнесу планується кількома шляхами. Зокрема, підписанням добровільних кодексів поведінки, які свідчитимуть про етичність використання ШІ компаніями. Ще один інструмент — Біла книга, що ознайомить бізнес із підходом, термінами та етапами впровадження регулювання. Також планується публікація рекомендацій — загальних і секторальних, щоб дати відповідь на запитання, що і як потрібно робити, щоб підготуватися до ухвалення закону», — підкреслив заступник Міністра цифрової трансформаціїУ розробці дорожньої карти брав участь профільний бізнес, науковці та освітяни з експертного комітету зі ШІ при Міністерстві. З ініціативи комітету проведено стратегічну сесію, у якій взяли участь представники українських компаній у сфері штучного інтелекту.