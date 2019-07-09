Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта

Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта
Мінцифри презентувало дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможними й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.
Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль — створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.

«Україна має очолити тренд ШІ у світі. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу. Вже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БПЛА на цілі тощо. Робота над нормативним полем для ШІ важлива для розвитку країни та дасть нам змогу рухатися швидше в цьому напрямі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку ми надамо бізнесу інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон. Підхід враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів і дає змогу знайти баланс між інтересами бізнесу та захистом прав громадян.

«Формувати культуру саморегуляції бізнесу планується кількома шляхами. Зокрема, підписанням добровільних кодексів поведінки, які свідчитимуть про етичність використання ШІ компаніями. Ще один інструмент — Біла книга, що ознайомить бізнес із підходом, термінами та етапами впровадження регулювання. Також планується публікація рекомендацій — загальних і секторальних, щоб дати відповідь на запитання, що і як потрібно робити, щоб підготуватися до ухвалення закону», — підкреслив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

У розробці дорожньої карти брав участь профільний бізнес, науковці та освітяни з експертного комітету зі ШІ при Міністерстві. З ініціативи комітету проведено стратегічну сесію, у якій взяли участь представники українських компаній у сфері штучного інтелекту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: штучний інтелект, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині
Сьогодні, 16:10
Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта
Сьогодні, 15:37
Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Сьогодні, 15:04
Правоохоронці затримали кума Медведчука
Сьогодні, 14:11
Відійшов у засвіти Захисник із Рованців Петро Вітер
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Штучний інтелект у Instagram буде активно боротися з образами і цькуванням Штучний інтелект у Instagram буде активно боротися з образами і цькуванням
09 липень, 2019, 19:49
Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро
Сьогодні, 03:41
Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку
Сьогодні, 01:15
12 років тюрми отримав харків'янин, який скоригував удар по найбільшому ринку України 12 років тюрми отримав харків'янин, який скоригував удар по найбільшому ринку України
06 жовтень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині
Сьогодні, 16:10
 0
Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта
Сьогодні, 15:37
 0
Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Сьогодні, 15:04
 0
Правоохоронці затримали кума Медведчука
Сьогодні, 14:11
 0
Відійшов у засвіти Захисник із Рованців Петро Вітер
Сьогодні, 13:41
 0
Медіа
відео
1/8