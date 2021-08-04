Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині

Резонансну ситуацію щодов селі Борочиче на Волині прапора розслідуватиме поліція.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.«Біля нашого храму зірвали прапор Волині, ми викликали поліцію та написали відповідно заяву», – повідомив настоятель місцевої парафії Пророка Іллі, що у Горохівському деканаті (Луцький район), священникНа сторінці громади у фейсбуці панотець зазначив: «В такий складний час для нашої країни, зовсім не вкладається в голові, де ще знаходяться люди, які спроможні на такі вчинки. Поки одні люди трудяться для розвитку громади та храму, інші думають як нашкодити».