Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині
Сьогодні, 16:10
Резонансну ситуацію щодо зірваного біля храму в селі Борочиче на Волині прапора розслідуватиме поліція.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
«Біля нашого храму зірвали прапор Волині, ми викликали поліцію та написали відповідно заяву», – повідомив настоятель місцевої парафії Пророка Іллі, що у Горохівському деканаті (Луцький район), священник Андрій Андрусик.
На сторінці громади у фейсбуці панотець зазначив: «В такий складний час для нашої країни, зовсім не вкладається в голові, де ще знаходяться люди, які спроможні на такі вчинки. Поки одні люди трудяться для розвитку громади та храму, інші думають як нашкодити».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
«Біля нашого храму зірвали прапор Волині, ми викликали поліцію та написали відповідно заяву», – повідомив настоятель місцевої парафії Пророка Іллі, що у Горохівському деканаті (Луцький район), священник Андрій Андрусик.
На сторінці громади у фейсбуці панотець зазначив: «В такий складний час для нашої країни, зовсім не вкладається в голові, де ще знаходяться люди, які спроможні на такі вчинки. Поки одні люди трудяться для розвитку громади та храму, інші думають як нашкодити».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині
Сьогодні, 16:10
Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта
Сьогодні, 15:37
Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Сьогодні, 15:04
Правоохоронці затримали кума Медведчука
Сьогодні, 14:11
Відійшов у засвіти Захисник із Рованців Петро Вітер
Сьогодні, 13:41