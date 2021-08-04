Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині

Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині
Резонансну ситуацію щодо зірваного біля храму в селі Борочиче на Волині прапора розслідуватиме поліція.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

«Біля нашого храму зірвали прапор Волині, ми викликали поліцію та написали відповідно заяву», – повідомив настоятель місцевої парафії Пророка Іллі, що у Горохівському деканаті (Луцький район), священник Андрій Андрусик.

На сторінці громади у фейсбуці панотець зазначив: «В такий складний час для нашої країни, зовсім не вкладається в голові, де ще знаходяться люди, які спроможні на такі вчинки. Поки одні люди трудяться для розвитку громади та храму, інші думають як нашкодити».

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Теги: вандал, Волинь
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